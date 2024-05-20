У мережі показали супутникові знімки російської авіабази "Оленья"

Бомбардувальники РФ. Фото ілюстративне: вооружение.рф

У мережі показали супутникові знімки російського військового аеродрому "Оленья", що у Мурманській області. На фото видно, скільки на летовищі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, якими Кремль атакує Україну, та військово-транспортних літаків Ан-12.

Про це у неділю, 19 травня, повідомило видання Defense Express.

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Скільки бомбардувальників на аеродромі "Оленья"

На аеродромі "Оленья" базуються 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, 13 стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, один Ту-160 та два військово-транспортні літаки Ан-12.

"На це слід звернути особливу увагу, оскільки авіабаза "Оленья" виступає однією із основних для "ВКС РФ" під час виконання масованих ракетних ударів по Україні", — пише Defense Express.

Аеродром "Оленья" 15 травня 2024 року. Фото: MT Anderson

Раніше українська та британська розвідка повідомляли, що в строю стратегічної авіації "ВКС РФ" — орієнтовно по 40 бомбардувальників Ту-95МС і Ту-22М3. Тому аналітики Defense Express припускають, що зараз на аеродромі "Оленья" базуєтьяс фактично третину російських боєздатних бомбардувальників цього типу.

Чому Росія розміщає бомбардувальники так далеко

Мурманська область аж на північному заході Росії, і це може свідчити про те, що Кремль готується до нових масованих ударів по Україні. Або ж — намагається зберігти цінні носії ракет від потенційних атак далекобійних дронів-камікадзе, які є на озброєнні Сил оборони України.

Нагадаємо, в ніч на 15 травня ЗСУ атакували аеродром "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму. Відповідно до супутникових знімків окупанти втратили три літаки.

Також ми писали, що Україна конфіскувала майно російської авіакомпанії — два пасажирські літаки Ан-148-100Е.