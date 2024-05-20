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Россия содержит на авиабазе "Оленья" треть своих бомбардировщиков — озвучено количество

20 мая 2024 00:25
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В сети показали спутниковые снимки российской авиабазы "Оленья"
Бомбардировщики РФ. Фото иллюстративное: вооружение.рф
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В сети показали спутниковые снимки российского военного аэродрома "Оленья" в Мурманской области. На фото видно, сколько на аэродроме стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которыми Кремль атакует Украину, и военно-транспортных самолетов Ан-12.

Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщило издание Defense Express.

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Сколько бомбардировщиков на аэродроме "Оленья"

На аэродроме "Оленья" базируются 12 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, 13 стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, один Ту-160 и два военно-транспортных самолета Ан-12.

"На это следует обратить особое внимание, поскольку авиабаза "Оленья" выступает одной из основных для "ВКС РФ" при выполнении массированных ракетных ударов по Украине", — пишет Defense Express.

Спутник снимок аэродрома "Оленья"
Аэродром "Оленья" 15 мая 2024 года. Фото: MT Anderson

Ранее украинская и британская разведка сообщали, что в строю стратегической авиации "ВКС РФ" — ориентировочно по 40 бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22М3. Поэтому аналитики Defense Express предполагают, что сейчас на аэродроме "Оленья" базируется фактически треть российских боеспособных бомбардировщиков этого типа.

Почему Россия размещает бомбардировщики так далеко

Мурманская область на северо-западе России, и это может свидетельствовать о том, что Кремль готовится к новым массированным ударам по Украине. Или же пытается сохранить ценные носители ракет от потенциальных атак дальнобойных дронов-камикадзе, которые находятся на вооружении Сил обороны Украины.

Напомним, в ночь на 15 мая ВСУ атаковали аэродром "Бельбек" во временно оккупированном Крыму. Согласно спутниковым снимкам оккупанты потеряли три самолета.

Также мы писали, что Украина конфисковала имущество российской авиакомпании — два пассажирских самолета Ан-148-100Е.

война
российские войска
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