Россия в очередной раз обстреляла Никопольский район: есть ли пострадавшие

Последствия российских обстрелов в районе. Фото: Сергей Лысак

В Днепропетровской области российские оккупанты продолжают обстреливать Никопольский район. Атаки врага не прекращаются.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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По словам Лысака, под огнем российской артиллерии находились Марганецкая община и Никополь.

Последствия российских обстрелов. Фото: Сергей Лысак

Последствия российских обстрелов. Фото: Сергей Лысак

"В городе повреждено коммунальное предприятие, 8 частных домов. Разрушены хозяйственные постройки и линии электропередач", — добавил он.

Также вечером была ранена женщина, ее госпитализировали. В настоящее время она находится в состоянии средней тяжести.

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Ситуация в Никополе из-за подрыва Каховской ГЭС

Ранее руководитель Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил, что в Никополе и Никопольском районе начинают экономить воду. Власти договаривались с АТБ о завозе в магазин дополнительных объемов питьевой воды.

Напомним, правительство планирует через два года построить новые водопроводы в Кривой Рог и Никополь. Эти города получали воду из уничтоженного россиянами Каховского водохранилища.