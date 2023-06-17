Россия в очередной раз обстреляла Никопольский район: есть ли пострадавшие
В Днепропетровской области российские оккупанты продолжают обстреливать Никопольский район. Атаки врага не прекращаются.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Какие населенные пункты пострадали
По словам Лысака, под огнем российской артиллерии находились Марганецкая община и Никополь.
"В городе повреждено коммунальное предприятие, 8 частных домов. Разрушены хозяйственные постройки и линии электропередач", — добавил он.
Также вечером была ранена женщина, ее госпитализировали. В настоящее время она находится в состоянии средней тяжести.
Ситуация в Никополе из-за подрыва Каховской ГЭС
Ранее руководитель Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил, что в Никополе и Никопольском районе начинают экономить воду. Власти договаривались с АТБ о завозе в магазин дополнительных объемов питьевой воды.
Напомним, правительство планирует через два года построить новые водопроводы в Кривой Рог и Никополь. Эти города получали воду из уничтоженного россиянами Каховского водохранилища.