Росіяни вранці обстріляли Нікополь, є поранені

Наслідки російського удару по Нікополю. Фото: Telegram Лисака

Російські окупаційні війська уранці 1 червня обстріляли Нікополь та Марганецьку ОТГ Дніпропетровської області. Були поранені двоє чоловіків, пошкоджені багатоповерховий та приватний житлові будинки.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Обстріли Нікопольського району

Російські окупанти зранку 1 червня завдали удару по території Нікопольського району Дніпропетровської області.

Спочатку загарбники обстріляли Марганецьку тергромаду, потім під удар потрапив адміністративний центр району.

Наслідки обстрілів

Відомо, що у Нікополі пошкоджені одна житлова п’ятиповерхівка та приватний житловий будинок.

Також постраждали газопровід, лінія електропередач та автомобілі.

Наслідки російської атаки

Фото: Telegram Лисака

Поранення отримали два чоловіки, 50 та 55 років. Їх обох довелося госпіталізувати. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня російські окупанти вкотре обстріляли Київ. Три людини загинуло внаслідок падіння уламків збитих ракет, серед них є неповнолітні.

За попередніми даними, росіяни використали балістичні ракети, які запускали з території Брянської області.

Мешканець Києва, який втратив дружину, заявив, що вона загинула, бо двері укриття були зачинені — і вона не мала можливості сховатися.

Міський голова Києва Віталій Кличко пообіцяв рішення щодо відповідальних за укриття осіб уже сьогодні.

Також ви можете побачити фоторепортаж кореспондента Новини.LIVE з місця трагедії.