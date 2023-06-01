Росіяни вранці обстріляли Нікополь, є поранені
Російські окупаційні війська уранці 1 червня обстріляли Нікополь та Марганецьку ОТГ Дніпропетровської області. Були поранені двоє чоловіків, пошкоджені багатоповерховий та приватний житлові будинки.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Обстріли Нікопольського району
Російські окупанти зранку 1 червня завдали удару по території Нікопольського району Дніпропетровської області.
Спочатку загарбники обстріляли Марганецьку тергромаду, потім під удар потрапив адміністративний центр району.
Наслідки обстрілів
Відомо, що у Нікополі пошкоджені одна житлова п’ятиповерхівка та приватний житловий будинок.
Також постраждали газопровід, лінія електропередач та автомобілі.
Поранення отримали два чоловіки, 50 та 55 років. Їх обох довелося госпіталізувати. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.
Нагадаємо, у ніч проти 1 червня російські окупанти вкотре обстріляли Київ. Три людини загинуло внаслідок падіння уламків збитих ракет, серед них є неповнолітні.
За попередніми даними, росіяни використали балістичні ракети, які запускали з території Брянської області.
Мешканець Києва, який втратив дружину, заявив, що вона загинула, бо двері укриття були зачинені — і вона не мала можливості сховатися.
Міський голова Києва Віталій Кличко пообіцяв рішення щодо відповідальних за укриття осіб уже сьогодні.
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