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Росія вдалася до погроз та ультиматумів заради паспортизації українців на Херсонщині, — Генштаб

3 травня 2023 06:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Росія вдалася до погроз та ультиматумів заради паспортизації українців на Херсонщині, — Генштаб
Учасник акції біля будівлі Генерального консульства РФ тримає паспорт громадянина РФ в Одесі. Фото: УНІАН / Куцький Олег
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

На тимчасово окупованій Херсонщині росіяни продовжують проводити примусову паспортизацію місцевих жителів. Людей залякують депортацією та конфіскацією майна.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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До яких дій вдаються окупанти

Зазначається, що російські окупанти вдаються до демонстративних рейдових заходів із метою пришвидшити процес паспортизації українського населення.

"Зміст заходів полягає у тому, що до населеного пункту прибуває колона порожніх автобусів у супроводі представників ФСБ, які, посилаючись на нещодавно підписаний президентом РФ указ про депортацію з окупованих територій осіб без російського громадянства, ставлять людям радикальну умову: або відмова від українського паспорта на користь російського, або негайне виселення з конфіскацією майна", — йдеться в повідомленні Генштабу.

Чи варто українцям погоджуватися на паспортизацію

Нагадаємо, що омбудсмен Дмитро Лубінець вимагає від Кабміну пояснити слова віцепрем’єрки Ірини Верещук про неможливість для українців примусово отримувати в окупації російські паспорти. Для виживання мешканцям захоплених територій можна піти на такий крок.

Також ми писали, що українці на тимчасово окупованих територіях мають брати російський паспорт задля збереження власного життя або у будь-який спосіб виїжджати звідти. Після звільнення територій громадяни зможуть позбутися цих документів й повернутись до нормального життя.

Додамо, що нещодавно, 1 травня, Ірина Верещук прокоментувала указ Володимира Путіна про депортацію з окупованих територій усіх українців, які не хочуть отримувати російське громадянство. Вона нагадала українцям, які перебувають на окупованій території, що їм не варто отримувати громадянство країни-агресора.

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