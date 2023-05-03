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Россия применила угрозы и ультиматумы ради паспортизации украинцев в Херсонской области, — Генштаб

3 мая 2023 06:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Россия применила угрозы и ультиматумы ради паспортизации украинцев в Херсонской области, — Генштаб
Участник акции у здания Генерального консульства РФ содержит паспорт гражданина РФ в Одессе. Фото: УНИАН / Куцкий Олег
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

На временно оккупированной Херсонской области россияне продолжают проводить принудительную паспортизацию местных жителей. Людей запугивают депортацией и конфискацией имущества.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Отмечается, что российские оккупанты предпринимают демонстративные рейдовые меры с целью ускорить процесс паспортизации украинского населения.

"Содержание мер состоит в том, что в населенный пункт прибывает колонна пустых автобусов в сопровождении представителей ФСБ, которые, ссылаясь на недавно подписанный президентом РФ указ о депортации с оккупированных территорий лиц без российского гражданства, ставят людям радикальное условие: или отказ от украинского паспорта на пользу российского, или немедленное выдворение с конфискацией имущества", — говорится в сообщении Генштаба.

Стоит ли украинцам соглашаться на паспортизацию

Напомним, что омбудсмен Дмитрий Лубинец требует от Кабмина объяснить слова вице-премьера Ирины Верещук о невозможности для украинцев принудительно получать в оккупации российские паспорта. Для выживания обитателям захваченных территорий можно пойти на такой шаг.

Также мы писали, что украинцы на временно оккупированных территориях должны брать российский паспорт для сохранения собственной жизни или любым способом выезжать оттуда. После освобождения территорий граждане смогут избавиться от этих документов и вернуться к нормальной жизни.

Добавим, что недавно, 1 мая, Ирина Верещук прокомментировала указ Владимира Путина о депортации с оккупированных территорий всех украинцев, не желающих получать российское гражданство. Она напомнила находящимся на оккупированной территории украинцам, что им не стоит получать гражданство страны-агрессора.

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