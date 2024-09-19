Российская армия обстреляла гериатрический пансионат в Сумах — много раненых, погибший

В результате российского удара есть пострадавшие. Фото: Нацполиция

В четверг, 19 сентября, российская армия обстреляла город Сумы. оккупанты ударили по гериатрическому пансионату.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

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По данным местных властей, в результате российских обстрелов есть погибший и пострадавшие.

"Погиб один человек, еще 12 получили ранения", — говорится в сообщении.

Спасательная операция. Фото: Нацполиция

Отмечается, что из здания были эвакуированы 147 человек. Людей под завалами нет.

"Частно разрушен технический и пятый этажи", — добавили в МВД.

Медики оказывают женщине помощь. Фото: Нацполиция

Мужчину на носилках эвакуируют из здания. Фото: Нацполиция

Пожилой мужчина во время эвакуации взял с собой икону. Фото: Нацполиция

Спасатели помогают в эвакуации пожилых людей. Фото: Нацполиция

В гериатрическом пансионате находились люди с инвалидностью. Фото: Нацполиция

Эвакуация мужчины из здания пансионата. Фото: ГСЧС

Работники пансионата оказывают помощь пострадавшим на улице. Фото: ГСЧС