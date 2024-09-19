Российская армия обстреляла гериатрический пансионат в Сумах — много раненых, погибший

Россия ударила по гериатрическому пансионату в Сумах — есть погибший
19 сентября 2024 18:53
В результате российского удара есть пострадавшие. Фото: Нацполиция
В четверг, 19 сентября, российская армия обстреляла город Сумы. оккупанты ударили по гериатрическому пансионату.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.
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По данным местных властей, в результате российских обстрелов есть погибший и пострадавшие.
"Погиб один человек, еще 12 получили ранения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что из здания были эвакуированы 147 человек. Людей под завалами нет.
"Частно разрушен технический и пятый этажи", — добавили в МВД.
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