У Сумах після обстрілу ввечері 18 вересня немає водопостачання

Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: glavcom.ua

Увечері в середу, 18 вересня, в Сумах станом на 22:03 знеструмлені всі об'єкти водоканалу. Причиною став удар, якого завдали по місту росіяни.

Про це повідомили в КП "Міськводоканал" Сумської міської ради.

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Скриншот повідомлення КП "Міськводоканал" Сумської міської ради

Як повертатимуть водопостачання жителям Сум

У пресслужбі водоканалу зазначили, що наразі здійснюється перехід на аварійно-резервне живлення. Винятком є лише насоси третього підйому центрального теплового пункту.

"Першочергово запускаємо систему водовідведення. За кілька годин вода подаватиметься в місто з пониженим тиском", — йдеться в повідомленні.

Що відомо про обстріл Сум увечері 18 вересня

Повітряну тривогу в Сумській області оголосили о 20:45. Військові попереджали про пуски КАБ тактичною авіацією в Сумській області. Після 22:00 в місті пролунало кілька вибухів. Після цього в деяких районах міста зникло електропостачання. Більш детальної інформації щодо наслідків цього удару наразі немає.