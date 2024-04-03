Росія вдарила по цивільній інфраструктурі на підступах до Сум
У Сумській обласній військовій адміністрації заявили, що російські окупанти в вівторок, 2 квітня, завдали авіаційного удару по Сумській приміській цивільній інфраструктурі. Попередньо, без жертв.
Про це пресслужба Сумської ОВА повідомляє в Telegram.
Наслідки авіаудару РФ по Сумській області 2 квітня
"Ворог завдав авіаційного удару по Сумській приміській цивільній інфраструктурі. Попередньо, загиблих немає", — зазначили в адміністрації.
Там уточнили, що наразі триває ліквідація наслідків удару, на місці влучання працюють екстрені служби.
Нагадаємо, що в Сумах лунали вибухи ввечері в вівторок, 2 квітня. По місту було завдано удару керованими авіабомбами КАБ-1500.
Також ми повідомляли, що Сумська ОВА порівняла обстріли області з минулим роком. Так, там зазначили, що вони зросли утричі.
Додамо, що в ДПСУ назвали цілі російських обстрілів Сумської, Харківської та Чернігівської областей.
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