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Росія вдарила по цивільній інфраструктурі на підступах до Сум

3 квітня 2024 01:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Росія вдарила по цивільній інфраструктурі на підступах до Сум
Працівники ДСНС ліквідують наслідки пожежі. Ілюстративне фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Сумській обласній військовій адміністрації заявили, що російські окупанти в вівторок, 2 квітня, завдали авіаційного удару по Сумській приміській цивільній інфраструктурі. Попередньо, без жертв.

Про це пресслужба Сумської ОВА повідомляє в Telegram.

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"Ворог завдав авіаційного удару по Сумській приміській цивільній інфраструктурі. Попередньо, загиблих немає", — зазначили в адміністрації.

Там уточнили, що наразі триває ліквідація наслідків удару, на місці влучання працюють екстрені служби.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Сумська обласна військова адміністрація"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Сумська обласна військова адміністрація"

Нагадаємо, що в Сумах лунали вибухи ввечері в вівторок, 2 квітня. По місту було завдано удару керованими авіабомбами КАБ-1500.

Також ми повідомляли, що Сумська ОВА порівняла обстріли області з минулим роком. Так, там зазначили, що вони зросли утричі.

Додамо, що в ДПСУ назвали цілі російських обстрілів Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

Суми
Сумська область
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