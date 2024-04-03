Россия ударила по гражданской инфраструктуре на подступах к Сумам
В Сумской областной военной администрации заявили, что российские оккупанты во вторник, 2 апреля, нанесли авиационный удар по Сумской пригородной гражданской инфраструктуре. Предварительно, без жертв.
Об этом пресс-служба Сумской ОВА сообщает в Telegram.
Последствия авиаудара РФ по Сумской области 2 апреля
"Враг нанес авиационный удар по Сумской пригородной гражданской инфраструктуре. Предварительно, погибших нет", — отметили в администрации.
Там уточнили, что сейчас идет ликвидация последствий удара, на месте попадания работают экстренные службы.
Напомним, что в Сумах раздавались взрывы вечером во вторник, 2 апреля. По городу был нанесен удар управляемыми авиабомбами КАБ-1500.
Также мы сообщали, что Сумская ОВА сравнила обстрелы области с прошлым годом. Так, там отметили, что они выросли втрое.
Добавим, что в ГНСУ назвали цели российских обстрелов Сумской, Харьковской и Черниговской областей.
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