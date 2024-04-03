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Россия ударила по гражданской инфраструктуре на подступах к Сумам

3 апреля 2024 01:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Россия ударила по гражданской инфраструктуре на подступах к Сумам
Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия пожара. Иллюстративное фото: ГСЧС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Сумской областной военной администрации заявили, что российские оккупанты во вторник, 2 апреля, нанесли авиационный удар по Сумской пригородной гражданской инфраструктуре. Предварительно, без жертв.

Об этом пресс-служба Сумской ОВА сообщает в Telegram.

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"Враг нанес авиационный удар по Сумской пригородной гражданской инфраструктуре. Предварительно, погибших нет", — отметили в администрации.

Там уточнили, что сейчас идет ликвидация последствий удара, на месте попадания работают экстренные службы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Сумская областная военная администрация"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Сумская областная военная администрация"

Напомним, что в Сумах раздавались взрывы вечером во вторник, 2 апреля. По городу был нанесен удар управляемыми авиабомбами КАБ-1500.

Также мы сообщали, что Сумская ОВА сравнила обстрелы области с прошлым годом. Так, там отметили, что они выросли втрое.

Добавим, что в ГНСУ назвали цели российских обстрелов Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

Сумы
Сумская область
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