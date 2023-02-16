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Россия ударила по Украине десятками ракет: подробности ночной массированной атаки

16 февраля 2023 11:55
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Ракетный удар по Украине 16 февраля: эксклюзивные подробности атаки
В ночь на 16 февраля враг выпустил по Украине 32 ракеты, 16 из них были сбиты
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

В ночь на четверг, 16 февраля, россия нанесла очередной массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Враг выпустил 32 крылатых ракеты воздушного и морского базирования. Силы ПВО сбили 16 из них, прежде всего, крылатые ракеты Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59. Были поражены объекты инфраструктуры во Львовской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Взрывы раздавались в 11 областях.

Чем закончилась 15-я массированная ракетная атака — читайте в Новини.LIVE.

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Россия атаковала Украину десятками ракет ночью

Оккупантам понадобилось меньше недели, чтобы подготовить и осуществить новую атаку после 10 февраля, когда по Украине выпустили 71 ракету.

По данным командования Воздушных сил Украины, враг применил 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 из двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря, 8 крылатых ракет "Калибр" из фрегата из акватории Черного моря, 12 крылатых ракет Х-22 из шести дальних бомбардировщиков Ту-22м3 из района Курска. Также две управляемые авиационные ракеты Х-59 полетели из двух самолетов тактической авиации Су-35 из района Мелитополя.

Силами и средствами Воздушных сил ВС Украины уничтожены 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59. К сожалению, не удалось сбить ракеты Х-22, поскольку в Украине нет противовоздушных установок, способных сбивать именно эти ракеты.

Напомним, именно Х-22 попала в многоэтажку в Днепре 14 января, где погибли 45 человек. А летом эта ракета ударила по торговому центру в Кременчуге, убив 21 человека.

Ракеты рф

Масса боевой части Х-22 составляет около 950 кг, а дальность удара до 600 км. При применении с больших расстояний отклонение от целых ракет может составлять сотни метров и даже киллометров.

"К сожалению, часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры. В настоящее время на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет",  говорится в официальном сообщении Воздушных войск.

Враг искал ПВО тайными воздушными шарами

По данным Офиса Президента, вражеские ракеты попали в объекты инфраструктуры во Львовской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Но так как объекты генерации электричества не пострадали, нет надобности прибегать к аварийным отключениям света.

"Россияне несколько изменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели. Но ПВО справилось с большинством вражеских ракет и БпЛА", — написал в своем телеграмм-канале глава ОП Андрей Ермак.

Поскольку врагу не дает покоя результативность нашей ПВО, он выискивает способы смены тактики. Также собирает информацию, в том числе и о том, какие объекты еще могут быть поражены.

Воздушный вражеский шар

"Противовоздушная оборона южного направления сработала на отлично, сбиты все 8 "Калибров". Враг использует миксированную атаку, а его тактика меняется исходя из наличия возможностей. Накануне они пытались найти наши ПВО, например, с помощью тех самых таинственных воздушных шаров, поэтому мы были готовы к атакам. Работа наших Воздушных сил была максимально эффективной", — отметила в телемарафоне Наталья Гуменюк.

По ее словам, предварительная результативность ракетной атаки не устраивала врага. А вот ночная 16 февраля, согласно данным вражеских пабликов, считается удачной, ведь "было поражено более 11 областей". Это продвижение нарративов "победоносности".

Враг может накапливать ракеты для массированного удара 24 февраля

Ночная вражеская ракетная атака была успешно отбита, большинство привычных целей для нашей ПВО уничтожены, отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт Defense Express Валерий Рябых. Следует отметить большую способность наших ПВО именно с южного направления, где создан сильный и эффективный рубеж воздушной обороны.

иранские ракеты

Но вместе с тем, враг адаптируется к сложившимся условиям и эффективности нашей ПВО по отражению атак. По-прежнему он пытается перегрузить нашу систему, в последнее время не использует беспилотники, а перешел на воздушные шары. Или накапливает средства для массированных и комбинированных атак в будущем. К примеру, на 23-24 февраля, как говорит наше военно-политическое руководство.

"Ожидать можем многого. У россиян достаточно террористических ракет С-300 (6,5 тыс.) и С-400. Цели — приближены к фронту города Харьковщины, Сумщины, Черниговщины и юга. Также у них еще 100-150 ракет Х-22, и меньше 100 Х-101 и Х-555. Но чем больше будет атака 24 февраля, тем меньше средств у врага останется в арсенале на будущее. Также атаки не действуют на украинцев по прекращению этой войны на условиях россии", — подытожил Рябых.

Напомним, в эфире телемарафона секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что россия планирует массированную атаку 24 февраля — в годовщину вторжения в Украину. Однако страна готова к ударам и справится с этим днем.

"Мы к этому готовы. Я думаю, что мы уже понимаем, что такое атаки, после того, как "принимали" за один день 115-120 ракет. Справимся и с этим днем. Да, будет тяжело, к этому надо готовиться. Но надо сохранять максимальное спокойствие. Мы все пройдем", — заверил Данилов.

А вот британская разведка считает, что, несмотря на то, что военно-космические силы россии еще сохранили достаточно большое количество самолетов, резкое расширение воздушной кампании против Украины маловероятно.

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