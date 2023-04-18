Бои за Бахмут в разгаре: какая ситуация по состоянию на сейчас

Бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" в городе Бахмут. Фото: Facebook 93-й ОМБр "Холодный Яр"

Донецкий город Бахмут до сих пор остается самым ожесточенным участком фронта. Бои за город продолжаются с августа 2022 года, и на сегодняшний день российская армия ценой десятков тысяч потерь смогла приблизиться лишь к его середине.

Сейчас оккупанты получили новую задачу — взять Бахмут под свой контроль до 9 мая.

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Какая ситуация в Бахмуте: данные разведок и аналитиков

Министерство обороны Британии со ссылкой на данные своей разведки сообщило, что российские силы в составе кадровой армии и "вагнеровцев" продолжают "ползучее продвижение" в Бахмуте. Согласно их данным, линия фронта в центре города преимущественно проходит по основному железнодорожному пути.

Россияне могут контролировать половину Бахмута. Фото: Reuters

По всей вероятности, Россия перебросила на Бахмут дополнительные силы, которые были задействованы вокруг Донецка. Украина сдерживает российское наступление с юга вдоль улицы Корсунской, старой главной дороги к западу от города.

Одна из дорог, ведущая в город Бахмут. Фото: Reuters

По последним данным Института изучения войны (ISW) за 17 апреля, по всей вероятности, "вагнеровцы" получили подкрепление и боеприпасы и возобновили штурм Бахмута. По оценкам американских аналитиков, глава РФ Владимир Путин мог поставить перед ними новую задачу — взять Бахмут ко Дню победы. Россияне отмечают его 9 мая.

Российские артиллеристы обстреливают позиции ВСУ по направлению Бахмута. Фото: РосСМИ

"Несмотря на лживые заявления масс-медиа оккупантов об окружении и завоевании Бахмута, украинские силы обороны продолжают сражаться за город. Продолжаются кровавые уличные бои. Защитники 93-й бригады "Холодный Яр" совместно с другими подразделениями наносят максимальный ущерб врагу и не допускают оккупации Часового Яра и Константиновки", — сообщается на официальной Facebook-странице 93-й бригады, которая активно задействована в обороне Бахмута.

Бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" ведут оборону Бахмута. Фото: 93-я ОМБр "Холодный Яр"

Враг бросил на Бахмут самые дееспособные подразделения

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского, ситуация в Бахмуте все еще контролируема, хотя враг превращает город в руины.

Генерал-полковник Александр Сырский. Фото: Сухопутные войска | UA Land Forces/Telegram

"Эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там противник сосредотачивает наибольшие свои усилия и не оставляет цель взять город под контроль любой ценой. Пока враг увеличивает активность тяжелой артиллерии и количество авиационных ударов, превращая город в руины. Но наши бойцы наносят противнику потери и ощутимо тормозят его наступательные действия", — отметил Сырский.

Один из домов в городе Бахмут. Фото: 93-я ОМБр "Холодный Яр"

Враг действительно использует в Бахмуте все, что есть в наличии, — это и живая сила, и военная техника, говорит в комментарии Новинии.LIVE военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Роман Свитан. Фото: YouTube/Фабрика думки "Донбас"

Россияне перебросили в город самые дееспособные подразделения, при этом обнажив некоторые участки фронта. В таком режиме они смогут воевать за город еще несколько недель. Из-за такого большого давления украинской армии чрезвычайно сложно держаться в Бахмуте, но они это делают.

"В Бахмуте идет так называемая позиционная борьба. То есть позиция сдается, а потом берется снова. Так будет продолжаться до нашего контрнаступления, которое начнется уже в ближайшие недели, как только подсохнет земля. Думаю, украинская армия сможет до того времени удержать Бахмут. Ее окружение врагом там невозможно, потому что мы отошли из большей половины города", — уточнил эксперт.

Улицы города Бахмут, 17 апреля 2023 года. Фото: 93-я ОМБр "Холодный Яр"

Также, по словам Свитана, любая попытка противника окружить украинские подразделения в городе закончится их отведением в город Часов Яр.

"В целом, Бахмут — это самая плохая точка для нашей армии с точки зрения содержания города. А россиянам это нужно, чтобы выйти дальше на Славянск и Краматорск", — подчеркнул Свитан.

Какие потери россиян в боях за Бахмут

Активные бои в Бахмуте начались с августа 2022, после захвата Россией городов в соседней Луганской области — Северодонецка, Рубежного, Лисичанска.

В декабре российские войска усилили наступление благодаря технике и живой силе, вышедшей из правобережья Херсонской области. Приблизительно тогда к ним присоединились наемники из частной военной кампании "Вагнер".

Сражение за Бахмут уже стало наиболее кровопролитным в этой войне. Потери России в боях за Бахмут оцениваются в 20-30 тысяч по данным западных разведок. И это данные на начало марта.