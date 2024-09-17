Сирійські найманці зникають на Луганщині — нові дані від ГУР

Сирійські найманці. Фото ілюстративне: росЗМІ

Головне управління розвідки оприлюднило докази відправлення Росією сирійських найманців у "м'ясні штурми" в Луганську область. Найманцям обіцяли великі заробітки та російське громадянство, проте, мало хто з них зміг повернутися назад після боїв — їх кидають напризволяще.

Про це повідомила у вівторок, 17 вересня, пресслужба Головного управління розвідки.

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Росія активно вербує чоловіче населення Сирії у війська для ведення бойових дій. Їм обіцяють російські паспорти та оплачувану роботу. Втім, ГУР дізналося деталі, як насправді РФ чинить з найманцями.

У пресслужбі розповіли історію Мохаммеда Мансура та Вахіда Мурсала Аль-Шіблі, які погодились воювати проти України у складі 488-го мотострілецького полку 144-ї мотострілецької дивізії російської окупаційної армії (в/ч 12721).

Мохаммед Мансура у липні 2024 року був у складі загону з 14 сирійськими найманцями. Його відправили в атаку поблизу Сватового на Луганщині, де опинився під атакою ЗСУ. Російське командування відхилило запит на евакуацію та наказало продовжити штурм попри втрати. Мансур втік з поля бою та не виконав наказу росіян. Виявилось, що решту найманців розбили, а командування натомість оформило їх, як безвісти зниклих.

Сирійські найманці Мохаммед Мансур та Вахід Мурсал Аль-Шіблі. Фото: ГУР

Також відомо про випадок, коли 15 вересня 2024 року сирійські соцмережі сповістили про загибель свого громадянина під час війни проти України — Вахід Мурсал Аль-Шіблі. Він отримав російський паспорт та був відправленим на штурм у Луганській області у складі загону із семи найманців. Їх розбили, Мурсал отримав травми та помер, оскільки військове командування знов відхилило запит на евакуацію. Щодо стану інших сирійських найманців нічого невідомо.

В ГУР зазначили, що Росія заманює сирійців на війну проти України обманом через туристичні фірми.

"Нагадаємо, росія налагодила схему із туристичними фірмами для рекрутингу сирійців на війну проти України ― спершу біднякам пропонують роботу охоронцями в російських нафтових провінціях, а потім заманюють вищою зарплатою для участі в "м’ясних штурмах"", — повідомили в розвідці.