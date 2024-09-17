Сирийские наемники исчезают в Луганской области — новые данные от ГУР

Сирийские наемники. Фото иллюстративное: росСМИ

Главное управление разведки обнародовало доказательства отправления Россией сирийских наемников в "мясные штурмы" в Луганскую область. Наемникам обещали большие заработки и российское гражданство, однако мало кто из них смог вернуться назад после боев — их бросают на произвол судьбы.

Об этом сообщила во вторник, 17 сентября, пресс-служба Главного управления разведки.

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Россия активно вербует мужское население Сирии в войска для ведения боевых действий. Им обещают российские паспорта и оплачиваемую работу. Впрочем, ГУР узнало детали, как на самом деле РФ поступает с наемниками.

В пресс-службе рассказали историю Мохаммеда Мансура и Вахида Мурсала Аль-Шибли, которые согласились воевать против Украины в составе 488-го мотострелкового полка 144-й мотострелковой дивизии российской оккупационной армии (в/ч 12721).

Мохаммед Мансура в июле 2024 года находился в составе отряда с 14 сирийскими наемниками. Его отправили в атаку вблизи Сватово в Луганской области, где оказался под атакой ВСУ. Российское командование отклонило запрос на эвакуацию и приказало продолжить штурм, несмотря на потери. Мансур скрылся с поля боя и не выполнил приказа россиян. Оказалось, что остальных наемников разбили, а командование оформило их, как без вести пропавших.

Сирийские наемники Мохаммед Мансур и Вахид Мурсал Аль-Шибли. Фото: ГУР

Также известно о случае, когда 15 сентября 2024 сирийские соцсети известили о гибели своего гражданина во время войны против Украины — Вахид Мурсал Аль-Шибли. Он получил российский паспорт и был отправлен на штурм в Луганской области в составе отряда из семи наемников. Их разбили, Мурсал получил травмы и умер, поскольку военное командование снова отклонило запрос на эвакуацию. О состоянии других сирийских наемников ничего неизвестно.

В ГУР отметили, что Россия привлекает сирийцев на войну против Украины обманом через туристические фирмы.

"Напомним, россия наладила схему с туристическими фирмами для рекрутинга сирийцев на войну против Украины — сначала беднякам предлагают работу охранниками в российских нефтяных провинциях, а затем заманивают более высокой зарплатой для участия в "мясных штурмах"", — сообщили в разведке.