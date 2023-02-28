Яка ситуація на фронті станом на 28 лютого — Зеленський провів засідання Ставки

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 28 лютого провів чергове засідання Ставки у розширеному форматі. Доповідали ГУР, Міністерство оборони, Головком, командувачі напрямків.

Про це Володимир Зеленський розповів у своєму Facebook.

Яка ситуація на фронті

"Найтяжче, як і раніше, — Бахмут і бої, що мають значення для захисту міста. Росія взагалі не рахує людей, відправляючи їх на постійні штурми наших позицій. Інтенсивність боїв лише наростає", — розповів глава держави.

Як розповів Зеленський, також розглянули на Ставці й інші напрямки на Донбасі, також зони відповідальності угруповань "Таврія" і "Одеса". Генерал Москальов доповів щодо ситуації навколо Херсона і в області.

Генерал Наєв доповів щодо ситуації на півночі і по периметру кордону — контроль за ситуацією у наших сил.

"Готуємо повернення наших воїнів до активних дій заради звільнення нашої землі. Пам’ятаємо цю нашу цілком справедливу мету, і щодня наближаємось до її реалізації. Україна буде вільною. Вся Україна", — наголосив Президент.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 27 лютого показав фото, як українці виборюють перемогу кожен на своєму фронті.