Какая ситуация на фронте по состоянию на 28 февраля — Зеленский провел заседание Ставки

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля провел очередное заседание Ставки в расширенном формате. Докладывали ГУР, Министерство обороны, Главком, командующие направлениями.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем Facebook.

Какая ситуация на фронте

"Самое тяжелое по-прежнему — Бахмут и бои, которые имеют значение для защиты города. Россия вообще не считает людей, отправляя их на постоянные штурмы наших позиций. Интенсивность боев только нарастает", — рассказал глава государства.

Как рассказал Зеленский, также рассмотрели на Ставке и другие направления в Донбассе, а также зоны ответственности группировок "Таврия" и "Одесса". Генерал Москалев доложил о ситуации вокруг Херсона и области.

Генерал Наев доложил по поводу ситуации на севере и по периметру границы — контроль за ситуацией у наших сил.

"Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу вполне справедливую цель и ежедневно приближаемся к ее реализации. Украина будет свободной. Вся Украина", — подчеркнул Президент.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 27 февраля показал фото, как украинцы борются за победу каждый на своем фронте.