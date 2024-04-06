Росія використовує дрони як турбуючий вогонь — пояснили у Повітряних силах

Іранські дрони-камікадзе. Фото ілюстративне: slovoidilo.ua

Росія використовує традиційну тактику, атакуючи Україну дронами-камікадзе у перервах між масованими ракетними обстрілами. Тактика називається "турбуючий вогонь".

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш.

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Тактика Росії — незмінна

За його словами, вночі 5 квітня українські військові досить вдало і професійно відпрацювали по ворожих БПЛА. Тактика Росії незмінна: в перервах між масованими ракетними і комбінованими ударами, коли використовується 100 і більше авіаційних цілей, застосовується "турбуючий вогонь", тобто атака "Шахедами".

"Звісно, що є "турбуючий вогонь", так званий, коли ворог просто продовжує підтримувати свою активність та не дає спокійно проводити відновлення після обстрілів. У ворога є потужності, він може постійно робити свої повітряні напади за допомогою "Шахедів", що і відбувається останнім часом", — пояснив Ілля Євлаш.

Це дає змогу противнику проводити розвідку території, аби потім аналізувати та більш ефективно застосовувати свої засоби повітряного ураження.

Нагадаємо, 5 квітня у Придністров'ї заявили, що безпілотник атакував військову частину, яка розташована за 6 км від кордону з Україною.

Також ми писали, що бійці 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили на Східному напрямку ворожий розвідувальний дрон "Орлан-10". Військові з першого пострілу завдали влучного удару.