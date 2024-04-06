Россия использует дроны как беспокоящий огонь — объяснили в Воздушных силах
Россия использует традиционную тактику, атакуя Украину дронами-камикадзе в перерывах между массированными ракетными обстрелами. Тактика называется "беспокоящий огонь".
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш.
Тактика России — неизменная
По его словам, ночью 5 апреля украинские военные достаточно удачно и профессионально отработали по враждебным БпЛА. Тактика России неизменна: в перерывах между массированными ракетными и комбинированными ударами, когда используется 100 и более авиационных целей, применяется "беспокоящий огонь", то есть атака "шахедами".
"Конечно, есть "беспокоящий огонь" так называемый, когда враг просто продолжает поддерживать свою активность и не дает спокойно проводить восстановление после обстрелов. У врага есть мощности, он может постоянно совершать свои воздушные нападения с помощью "шахедов", что и происходит в последнее время", — объяснил Илья Евлаш.
Это позволяет противнику проводить разведку территории, чтобы затем анализировать и более эффективно применять свои средства воздушного поражения.
Напомним, 5 апреля в Приднестровье заявили, что беспилотник атаковал воинскую часть, расположенную в 6 км от границы с Украиной.
Также мы писали, что бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сбили на Восточном направлении вражеский разведывательный дрон "Орлан-10". Военные с первого выстрела нанесли точный удар.
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