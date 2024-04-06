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Россия использует дроны как беспокоящий огонь — объяснили в Воздушных силах

6 апреля 2024 04:39
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Россия использует дроны как беспокоящий огонь — объяснили в Воздушных силах
Иранские дроны-камикадзе. Фото иллюстративное: slovoidilo.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Россия использует традиционную тактику, атакуя Украину дронами-камикадзе в перерывах между массированными ракетными обстрелами. Тактика называется "беспокоящий огонь".

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш.

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Тактика России — неизменная

По его словам, ночью 5 апреля украинские военные достаточно удачно и профессионально отработали по враждебным БпЛА. Тактика России неизменна: в перерывах между массированными ракетными и комбинированными ударами, когда используется 100 и более авиационных целей, применяется "беспокоящий огонь", то есть атака "шахедами".

"Конечно, есть "беспокоящий огонь" так называемый, когда враг просто продолжает поддерживать свою активность и не дает спокойно проводить восстановление после обстрелов. У врага есть мощности, он может постоянно совершать свои воздушные нападения с помощью "шахедов", что и происходит в последнее время", — объяснил Илья Евлаш.

Это позволяет противнику проводить разведку территории, чтобы затем анализировать и более эффективно применять свои средства воздушного поражения.

Напомним, 5 апреля в Приднестровье заявили, что беспилотник атаковал воинскую часть, расположенную в 6 км от границы с Украиной.

Также мы писали, что бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сбили на Восточном направлении вражеский разведывательный дрон "Орлан-10". Военные с первого выстрела нанесли точный удар.

война
беспилотники
дроны
Воздушные Силы ВСУ

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