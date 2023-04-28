Ракетний удар 28 квітня: аналіз нових цілей військ РФ

Наслідки ракетного удару по житловій 9-поверхівці в Умані 28 квітня 2023 року. Фото: REUTERS/Carlos Barria

В ніч на пʼятницю, 28 квітня, ворог завдав чергового ракетного удару по Україні. Було випущено 23 крилаті ракети Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня. Сили ППО знищили 21 ракету, з них 11 у повітряному просторі Києва та області. На жаль, є влучання по житлових будинках. Зокрема, в Умані на Черкащині, в місті Українка на Київщині та у Дніпрі. Загинуло щонайменше 12 осіб.

Куди була націлена ракетна атака росіян — читайте у Новини.LIVE далі.

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За офіціними даними Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, близько 4-ї ранку російські окупанти атакували територію України із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря.

Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня.

"Цілі знищено у зонах відповідальності повітряного командування "Центр", повітряного командування "Схід" та повітряного командування "Південь". Разом — до перемоги!" — написав Залужний.

Ворог цілив по військових обʼєктах, але промахнувся?

Пізніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону уточнив, що ракетні удари завдавались із чотирьох літаків стратегічної авіації Ту-95. 21 ракета із 23-х була знищена Повітряними війська в центрі країни, на півдні та сході.

Дані ракетної атаки 28 квітня. Фото: скріншот Новини.LIVE

"Відпрацювали успішно, але, на жаль, є два влучання у житлові будинки. Потерпіли цивільні і ворог, як завжди, показав своє обличчя. Певно, у них було бажання потрапити по військових обʼєктах, але постраждали житлові будинки", — уточнив Ігнат.

До такої думки схиляється військово-політичний оглядач групи "Інформаційний Спротив" Олександр Коваленко. Безумовно, росіяни вчинили черговий військовий злочин, адже дві ракети влучили по цивільних будинках, а не по військових цілях чи базах НАТО, як каже російська пропаганда.

Наслідки ракетного удару по Умані. Фото: Новини.LIVE

Наслідки ракетного удару по Умані. Фото: Новини.LIVE

Наслідки ракетного удару по Умані. Фото: Новини.LIVE

Наслідки ракетного удару по Умані. Фото: Новини.LIVE

Наслідки ракетного удару по Умані. Фото: Новини.LIVE

Наслідки ракетного удару по Умані. Фото: Новини.LIVE 1 / 6

Водночас ракета типу Х-101, яка й влучила у багатоповерхівку в Умані, — досить дефіцитна для Росії через повільне виробництво. До того ж вона є дуже дорогою (одна коштує до 14 млн дол. — Ред.) і якби ворог мав за ціль тероризм, то використав би значну дешевшу ракету — як от С-300. Що він і робить, обстрілюючи нею прифронтові міста, каже Коваленко в коментарі Новини.LIVE.

Олександр Коваленко. Фото: Facebook

"Це було би на багато дешевше, а морально-психологічний ефект терору однаковий. Ворог намагався вдарити по обʼєкту, яке має для нього стратегічне значення. Це означає, що у росіян або вже дефективна зброя, яка навіть якщо й нова, але не проходить достатніх контролів, має погану точність, наведення та якість. Або ж отримані ними розвіддані не співпадають з реальністю. Або ж ці два фактори співпадають одразу", — уточнив Коваленко.

Росія накопичує ракети для майбутніх ударів?

Відтак, за його словами, ця ракетна атака з військової точки зору, має нульовий ефект. До того ж за кількістю випущених ракет, вона не є масовою. Ворог або ж резервує ракети для атак у травні, або ж використовують вже що є, від удару до удару.

Ракетний удар по житловому будинку в Умані. Фото: Нацполіція

"Щодо атаки на Київ (цілило 11 ракет. — Ред.), то у столиці багато обʼєктів, які цікавлять ворога. Що саме намагалися вразити цього разу — невідомо. Але те, що ракети були збиті на підльоті, свідчить про високий показник ППО", — зазначив Коваленко.

Ракетний удар по житловому будинку в Умані. Фото: REUTERS/Yan Dobronosov

Чи задіювали ЗРК Patriot? Відповідь Повітряних військ

Невідомо, чи задіювали Повітряні війська американський зенітно-ракетний комплект Patriot. В ефірі телемарафону Юрій Ігнат зазначив, що у публічний простір таку інформацію не виносять. Адже це дасть змогу противнику зробити певні висновки щодо розташування української ППО.

ЗРК Patriot. ФОТО: NATO/Flickr

"У нас NASAMS, IRIS-T і Patriot вже працюють. Для останнього крилаті ракети не є важкими цілями. Х-101 та Х-155 збиваються різними типами озброєння. Відпрацьовують навіть мобільні групи і сьогодні ними було збито дві такі цілі. Для атаки ворог також задіяв безпілотники оперативно-тактичного рівня, які відстежували бойову роботу в режимі реального часу. Вони теж були збиті", — підсумував Ігнат.

Цього разу ракетна пауза військ РФ становила 51 день. Востаннє ворог масово атакував Україну 9 березня. Тоді було випущено 81 ракету різного типу і базування, зокрема рекордні 6 гіперзвукових ракет Х-47 "Кинжал". Окрім них, полетіло ще 8 дронів-камікадзе.

Голова зовнішньої розвідки України Кирило Буданов в останньому інтервʼю зазначив, що росіяни накопичують ракетний потенціал для зупинки українського контрнаступу.