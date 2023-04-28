Ракетный удар 28 апреля: анализ новых целей войск РФ

Последствия ракетного удара по жилой 9-этажке в Умани 28 апреля 2023 года. Фото: REUTERS/Carlos Barria

В ночь на пятницу, 28 апреля, враг нанес очередной ракетный удар по Украине. Было выпущено 23 крылатых ракеты Х-101/Х-555, а также два БпЛА оперативно-тактического уровня. Силы ПВО уничтожили 21 ракету, из них 11 — в воздушном пространстве Киева и области. К сожалению, есть попадания по жилым домам. В частности, в Умани на Черкасщине, в городе Украинка Киевской области и Днепре. Погибли не менее 12 человек.

Куда была нацелена ракетная атака россиян — читайте в Новини.LIVE дальше.

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По официальным данным Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, около 4 утра российские оккупанты атаковали территорию Украины с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.

Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Украины во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны уничтожили 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БпЛА оперативно-тактического уровня.

"Цели уничтожены в зонах ответственности воздушного командования "Центр", воздушного командования "Восток" и воздушного командования "Юг". Вместе — к победе!" — написал Залужный.

Враг целил по военным объектам, но промахнулся?

Позже спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона уточнил, что ракетные удары наносились из четырех самолетов стратегической авиации Ту-95. 21 ракета из 23-х была уничтожена воздушными войсками в центре страны, на юге и востоке.

Данные ракетной атаки 28 апреля. Фото: скриншот Новини.LIVE

"Отработали успешно, но, к сожалению, есть два попадания в жилые дома. Пострадали гражданские и враг, как всегда показал свое лицо. Видимо, у них было желание попасть по военным объектам, но пострадали жилые дома", — уточнил Игнат.

К такому мнению склоняется военно-политический обозреватель группы "Информационное Сопротивление" Александр Коваленко. Безусловно, россияне совершили очередное военное преступление, ведь две ракеты попали по гражданским домам, а не по военным целям или базам НАТО, как говорит российская пропаганда.

Ракетный удар по жилому дому в Умани. Фото: Новини.LIVE

Ракетный удар по жилому дому в Умани. Фото: Новини.LIVE

Ракетный удар по жилому дому в Умани. Фото: Новини.LIVE

Ракетный удар по жилому дому в Умани. Фото: Новини.LIVE

Ракетный удар по жилому дому в Умани. Фото: Новини.LIVE

Ракетный удар по жилому дому в Умани. Фото: Новини.LIVE 1/6 _ 6

В то же время ракета типа Х-101, попавшая в многоэтажку в Умани, достаточно дефицитная для России из-за медленного производства. К тому же она очень дорогая (одна стоит до 14 млн долл. — Ред.) и если бы враг имел цель терроризм, то использовал бы значительную более дешевую ракету — как С-300. Что он и делает, обстреливая ею прифронтовые города, говорит Коваленко в комментарии Новини.LIVE.

Александр Коваленко. Фото: Facebook

"Это было бы намного дешевле, а морально-психологический эффект террора одинаков. Враг пытался ударить по объекту, имеющему для него стратегическое значение. Это значит, что у россиян или уже дефективное оружие, которое даже если и новое, но не проходит достаточных контролей, имеет плохую точность, наведение и качество. Или же полученные ими разведданные не совпадают с реальностью. Или эти два фактора совпадают сразу", — уточнил Коваленко.

Ракетный удар по жилому дому в Умани. Фото: REUTERS/Yan Dobronosov

Россия скапливает ракеты для будущих ударов?

Следовательно, по его словам, данная ракетная атака с военной точки зрения имеет нулевой эффект. К тому же по количеству выпущенных ракет она не является массовой. Враг или же резервирует ракеты для атак в мае, или используют уже имеющиеся от удара к удару.

Ракетный удар по жилому дому в Умани. Фото: Нацполиция

"Что касается атаки на Киев (целило 11 ракет. — Ред.), то в столице много интересующих врага объектов. Что именно пытались поразить на этот раз — неизвестно. Но то, что ракеты были сбиты на подлете, свидетельствует о высоком показателе ПВО", — отметил Коваленко.

Задействовали ли ЗРК Patriot? Ответ Воздушных войск

Неизвестно, задействовали ли воздушные войска американский зенитно-ракетный комплект Patriot. В эфире телемарафона Юрий Игнат указал, что в публичное пространство такую информацию не выносят. Ведь это позволит противнику сделать определенные выводы по расположению украинской ПВО.

ЗРК Patriot. ФОТО: NATO/Flickr

"У нас NASAMS, IRIS-T и Patriot уже работают. Для последнего крылатые ракеты не являются тяжелыми целями. Х-101 и Х-155 сбиваются разными типами вооружения. Отрабатывают даже мобильные группы и сегодня ими были сбиты две такие цели. Для атаки враг также задействовали беспилотники оперативно-тактического уровня, которые отслеживали боевую работу в режиме реального времени. Они тоже были сбиты", — подытожил Игнат.

В этот раз ракетная пауза войск РФ составляла 51 день. В последний раз враг массово атаковал Украину 9 марта. Тогда была выпущена 81 ракета разного типа и базирования, в том числе рекордные 6 гиперзвуковых ракет Х-47 "Кинжал". Кроме них, полетело еще 8 дронов-камикадзе.

Глава внешней разведки Украины Кирилл Буданов в последнем интервью отметил, что россияне накапливают ракетный потенциал для остановки украинского контрнаступления.