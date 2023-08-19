Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росія вивела в Чорне море підводний човен: скільки "Калібрів" на озброєнні arrow

Росія вивела в Чорне море підводний човен: скільки "Калібрів" на озброєнні

19 серпня 2023 23:40
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росія вивела в Чорне море підводний човен: скільки "Калібрів" на озброєнні
Російський підводний ракетоносій. Фото: ОК "Південь"
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Станом на ранок 4 серпня у Чорному морі ворог тримає 15 військових кораблів. Серед них є підводний човен з чотирма ракетами типу "Калібр".

Про це в етері телемарафону розповіла начальниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Читайте також:

Росіяни концентрують кораблі у Чорному морі

"Корабельне угруповання ворог дійсно розгортає велике, численне. Зараз 15 одиниць у Чорному морі, одна традиційно в Азовському", — сказала Гуменюк.

Наразі повідомляється, що в Азовському морі російське угруповання лише спостерігає за надводною ситуацією та не несе загрози для України.

"У Чорному морі цілком імовірно російські війська готуються до провокацій і намагаються розосередити свій корабельний склад, щоб він не був у одному місці скупчений. Що стосується ракетоносіїв, то зараз залишився один підводний човен на чергуванні. Це чотири ракети типу "Калібр" готові до застосування", — пояснює керівниця.

Гуменюк нагадала, що підводний човен є серйозним противником і виявити його пуски українській протиповітряній обороні доволі складно. Тому рівень ракетної загрози залишається високим.

Нагадаємо, ЗСУ продовжує завдавати ударів по Чорноморському флоту РФ. Окупанти заявили про атаку безекіпажним кораблем.

Також ми писали, що російський флот у Чорному та Азовському морях готують протидіяти морським дронам. До того ж у Криму ворог також намагається покращити оборону. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

None

"Наша справа". Скандальні ДТП

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз