Росія вивела в Чорне море підводний човен: скільки "Калібрів" на озброєнні

Російський підводний ракетоносій. Фото: ОК "Південь"

Станом на ранок 4 серпня у Чорному морі ворог тримає 15 військових кораблів. Серед них є підводний човен з чотирма ракетами типу "Калібр".

Про це в етері телемарафону розповіла начальниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

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"Корабельне угруповання ворог дійсно розгортає велике, численне. Зараз 15 одиниць у Чорному морі, одна традиційно в Азовському", — сказала Гуменюк.

Наразі повідомляється, що в Азовському морі російське угруповання лише спостерігає за надводною ситуацією та не несе загрози для України.

"У Чорному морі цілком імовірно російські війська готуються до провокацій і намагаються розосередити свій корабельний склад, щоб він не був у одному місці скупчений. Що стосується ракетоносіїв, то зараз залишився один підводний човен на чергуванні. Це чотири ракети типу "Калібр" готові до застосування", — пояснює керівниця.

Гуменюк нагадала, що підводний човен є серйозним противником і виявити його пуски українській протиповітряній обороні доволі складно. Тому рівень ракетної загрози залишається високим.

Нагадаємо, ЗСУ продовжує завдавати ударів по Чорноморському флоту РФ. Окупанти заявили про атаку безекіпажним кораблем.

Також ми писали, що російський флот у Чорному та Азовському морях готують протидіяти морським дронам. До того ж у Криму ворог також намагається покращити оборону.