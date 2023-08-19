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Россия вывела в Черное море подлодку: сколько "Калибров" на вооружении

19 августа 2023 23:40
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Россия вывела в Черное море подлодку: сколько "Калибров" на вооружении
Российский подводный ракетоноситель. Фото: ОК "Юг"
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

По состоянию на утро 4 августа в Черном море враг держит 15 военных кораблей. Среди них есть подлодка с четырьмя ракетами типа "Калибр".

Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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"Корабельная группировка враг действительно разворачивает большую, многочисленную. Сейчас 15 единиц в Черном море, одна традиционно в Азовском", — сказала Гуменюк.

Пока сообщается, что в Азовском море российская группировка только наблюдает за надводной ситуацией и не несет угрозы для Украины.

"В Черном море вполне вероятно российские войска готовятся к провокациям и пытаются рассредоточить свой корабельный состав, чтобы он не был в одном месте скучен. Что касается ракетоносителей, то сейчас осталась одна подлодка на дежурстве. Это четыре ракеты типа "Калибр" готовы к применению ", — объясняет руководительница.

Гуменюк напомнила, что подлодка является серьезным противником и обнаружить ее пуски украинской противовоздушной обороне довольно сложно. Поэтому уровень ракетной угрозы остается высоким.

Напомним, ВСУ продолжает наносить удары по Черноморскому флоту РФ. оккупанты заявили об атаке безэкипажным кораблем.

Также мы писали, что российский флот в Черном и Азовском морях готовят противодействовать морским дронам. К тому же, в Крыму враг также пытается улучшить оборону.

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