Росія влаштувала етнічні чистки на загарбаних територіях, — Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: УНІАН

Сьогодні, 26 квітня, Ганна Маляр повідомила, що ворог намагається вплинути на зміну етнічного складу населення тимчасово окупованої території України. Найбільш активно заходи проводяться у Луганській області.

Про це інформує заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Урядом РФ ініційовано масштабне переселення з віддалених регіонів Росії значної кількості осіб різних національностей, переважно малозабезпечених верств населення.

Зазначається, що переселенцям з РФ на тимчасово окупованій території України всіляко сприяють місцеві російські окупаційні адміністрації, які забезпечують негайне розміщення сімей прибулих, працевлаштування, надання доступних кредитів на придбання житла, розвиток бізнесу тощо.

Місцевих мешканців тимчасово окупованої території України, особливо тих, які підозрюються в дотриманні проукраїнських позиції, російські окупанти під різноманітними приводами продовжують депортувати до країни-агресорки.

"У такий спосіб противник прагне знищити українську державність і національну самоідентичність суспільства на тимчасово окупованих українських територіях", — написала Ганна Маляр.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях України окупанти посилюють примусове насадження російської агресивної ідеології. Особлива увага приділяється молоді.