Россия устроила этнические чистки на захваченных территориях, — Маляр

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: УНИАН

Сегодня, 26 апреля, Анна Маляр сообщила, что враг пытается повлиять на изменение этнического состава населения временно оккупированной территории Украины. Наиболее активно мероприятия проводятся в Луганской области.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Правительством РФ инициировано масштабное переселение из отдаленных регионов России значительного числа лиц разных национальностей, преимущественно малообеспеченных слоев населения.

Отмечается, что переселенцам из РФ на временно оккупированной территории Украины всячески способствуют местные российские оккупационные администрации, обеспечивающие немедленное размещение прибывших семей, трудоустройство, предоставление доступных кредитов на приобретение жилья, развитие бизнеса и т.д.

Местных жителей временно оккупированной территории Украины, особенно подозреваемых в соблюдении проукраинских позиций, российские оккупанты под различными предлогами продолжают депортировать в страну-агрессора.

"Таким образом противник стремится уничтожить украинскую государственность и национальную самоидентичность общества на временно оккупированных украинских территориях", — написала Анна Маляр.

Напомним, что на временно оккупированных территориях Украины кафиры усиливают принудительное насаждение российской агрессивной идеологии. Особое внимание уделяется молодежи.