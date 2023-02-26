Зведення Генштабу ЗСУ 26 лютого: Росія за добу завдала 11 авіаударів по Україні

Росія за добу завдала 11 авіаударів по Україні, є жертви серед цивільних, — Генштаб
Сьогодні, 26 лютого, росіяни не припинили атакувати мирних мешканців України. Водночас українські військові завдали низки авіаударів по районах зосередження окупантів.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
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Атаки росіян
Як повідомляє військове командування, протягом доби росіяни завдали 11 авіаційних ударів та здійснили 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільній інфраструктурі Херсона та у Донецькій області.
Внаслідок атак є пошкодження житлових будинків, а також загиблі серед мирного населення.
Відповідь ЗСУ
При цьому авіація Сил оборони України за добу завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
Нагадаємо, російські окупанти сьогодні ввечері, 26 лютого, накрили артилерійським вогнем селище Дніпровське Білозерської громади на Херсонщині. Російський снаряд влучив у подвірʼя місцевих жителів. Один чоловік отримав поранення.
Також повідомлялося, що внаслідок бойових дій у Харкові зруйновано понад 5 тисяч будинків. Влада надає гуртожитки громадянам, які залишилися без житла.