Строительство Генштаба ВСУ 26 февраля: Россия за сутки нанесла 11 авиаударов по Украине

Россия за сутки нанесла 11 авиаударов по Украине, есть жертвы среди гражданских, — Генштаб
Сегодня, 26 февраля, россияне не перестали атаковать мирных жителей Украины. В то же время украинские военные нанесли ряд авиаударов по районам сосредоточения оккупантов.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
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Атаки россиян
Как сообщает военное командование, в течение суток россияне нанесли 11 авиационных ударов и совершили 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Херсона и Донецкой области.
В результате атак возникли повреждения жилых домов, а также есть погибшие среди мирного населения.
Ответ ВСУ
При этом авиация Сил обороны Украины в сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
Напомним, российские оккупанты сегодня вечером, 26 февраля, накрыли артиллерийским огнем поселок Днепровское Белозерской общины на Херсонщине. Российский снаряд попал во двор местных жителей. Один человек получил ранение.
Также сообщалось, что в результате боевых действий в Харькове разрушены более 5 тысяч домов. Власти предоставляют общежития гражданам, оставшимся без жилья.