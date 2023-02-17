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Експерт сказав, чи можливий великий авіаудар ворога по Україні

17 лютого 2023 14:09
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, чи зможуть окупанти вдатися до масованого авіаудару по Україні
Агресор "промацує" українську протиповітряну оборону
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Не можна на сто відсотків впевнено сказати, що росія готується до проведення великої повітряної операції з використанням своєї військової авіації. На це існує низка причин.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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"Чи буде задіяна та сама авіація, нібито 80% якої перекинуто ворогом ближче до кордонів України для проведення так званої авіаційної кампанії, казати наразі складно", — сказав Селезньов.

Владислав Селезньов
Владислав Селезньов

Хоча б тому, пояснив він, що путінські авіатори чітко розуміють, що система ППО в Україні є, працює вона ефективно, а велика кількість знищеної російської авіації є тому добрим підтвердженням. 

Тому не виключено, припустив Селезньов, зараз йде просто нагнітання ситуації. 

За словами військового експерта, очевидно, що путінська армія намагається "промацати" систему протиповітряної оборони України. 

"Або можливий варіант, що найближчим часом російські ракетники спробують знищити систему української ППО для того, щоб надалі в нашому небі безкарно діяла російська авіація", — не виключив такого розвитку подій експосадовець українського Генштабу. 

Саме тому, додав він, на останньому "Рамштайні" лунала фраза від наших партнерів, що для України треба кратно збільшити забезпечення системами протиповітряної оборони. 

Як поводиться росія

Американські аналітики дійшли висновку, що окупаційні війська не готові для ефективних наступальних операцій.

Своєю чергою, експерти припускають, що російські військові не змогли підготувати мобілізований особовий склад до проведення ефективних механізованих наступальних операцій за короткий проміжок часу з моменту їх призову. Нестача боєприпасів, транспорту та інших матеріальних засобів, ймовірно, є причиною неефективності російської тактики механізованих маневрів на сьогодні.

Нагадаємо, раніше у Пентагоні повідомляли, що росія у війні з Україною втратила близько половини танків. Наразі кремль робить ставку на людський ресурс. 

Фото: Reuters

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