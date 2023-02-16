Росія втратила 50% танків - ISW спрогнозував перебіг війни

Росія за рік втратила 50% танків: ISW спрогнозував подальший хід війни
За рік війни росіяни втратили 50% своїх танків. Нездатність рф відновити підбиту механізовану техніку в короткостроковій перспективі значно обмежує повноваження окупантів у маневровій війні.
Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.
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Звіт ISW
За словами аналітиків, за рік війни росіяни втратили близько 50% танків Т-72Б та Т-72Б3М, а також велику кількість Т-80. У звіті також зазначається, що раніше міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що росія втратила третину танків.
"Своєчасне надання Заходом танків та бронетехніки Україні зруйнує здатність рф вести механізовану війну. Однак москва намагається відновити своє оборонне виробництво у найближчій перспективі", — кажуть аналітики.
В ISW зазначили, що Україна продовжує мати вікно можливостей для початку широкомасштабних контрнаступів протягом кількох місяців. Однак здатність зробити це значною мірою залежить від швидкості та масштабу, з якими Захід надасть необхідну техніку, зокрема танки та бронетехніку.
Нагадаємо, в ISW повідомили, що кремль продовжує використовувати свої відносини з Іраном для підтримки війни в Україні. Зокрема, офіційний Тегеран, крім зброї, забезпечує росії операторами дронів.
Аналітики ISW у своєму матеріалі посилаються на недавню заяву української розвідки, яка оприлюднила перехоплення, як два оператори безпілотників Shahed координували цілі "курдським діалектом із вкрапленням слів фарсі".
Своєю чергою, в Інституті вивчення війни вважають, що оператори Shahed можуть бути з Іранського Курдистану, ймовірно, пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції (КСІР).