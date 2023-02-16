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Росія за рік втратила 50% танків: ISW спрогнозував подальший хід війни

16 лютого 2023 07:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росія втратила 50% танків - ISW спрогнозував перебіг війни
Російські танки
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

За рік війни росіяни втратили 50% своїх танків. Нездатність рф відновити підбиту механізовану техніку в короткостроковій перспективі значно обмежує повноваження окупантів у маневровій війні.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

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Звіт ISW

За словами аналітиків, за рік війни росіяни втратили близько 50% танків Т-72Б та Т-72Б3М, а також велику кількість Т-80. У звіті також зазначається, що раніше міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що росія втратила третину танків.

"Своєчасне надання Заходом танків та бронетехніки Україні зруйнує здатність рф вести механізовану війну. Однак москва намагається відновити своє оборонне виробництво у найближчій перспективі", — кажуть аналітики.

В ISW зазначили, що Україна продовжує мати вікно можливостей для початку широкомасштабних контрнаступів протягом кількох місяців. Однак здатність зробити це значною мірою залежить від швидкості та масштабу, з якими Захід надасть необхідну техніку, зокрема танки та бронетехніку.

Нагадаємо, в ISW повідомили, що кремль продовжує використовувати свої відносини з Іраном для підтримки війни в Україні. Зокрема, офіційний Тегеран, крім зброї, забезпечує росії операторами дронів.

Аналітики ISW у своєму матеріалі посилаються на недавню заяву української розвідки, яка оприлюднила перехоплення, як два оператори безпілотників Shahed координували цілі "курдським діалектом із вкрапленням слів фарсі".

Своєю чергою, в Інституті вивчення війни вважають, що оператори Shahed можуть бути з Іранського Курдистану, ймовірно, пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції (КСІР).

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