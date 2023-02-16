Россия потеряла 50% танков - ISW спрогнозировал ход войны

Россия за год потеряла 50% танков: ISW спрогнозировал дальнейший ход войны
За год войны россияне потеряли 50% своих танков. Неспособность рф восстановить подбитую механизированную технику в краткосрочной перспективе существенно ограничивает возможности оккупантов в маневровой войне.
Об этом сообщает американский Институт изучения войны.
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Отчет ISW
ПО словам аналитиков, за год войны россияне потеряли около 50% танков Т-72Б и Т-72Б3М, а также большое количество Т-80. В отчете также указывается, что ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что рф потеряла треть танков.
"Своевременное предоставление Западом танков и бронетехники Украине разрушит способность РФ вести механизированную войну. Однако москва пытается возобновить свое оборонное производство в ближайшей перспективе", — говорят аналитики.
В ISW указали, что Украина продолжает иметь окно возможностей для начала широкомасштабных контрнаступлений в течение нескольких месяцев. Однако способность сделать это в значительной степени зависит от скорости и масштаба, с которыми Запад предоставит необходимую технику, в частности танки и бронетехнику.
Напомним, в ISW сообщили, что кремль продолжает использовать свои отношения с Ираном для поддержки войны в Украине. В частности, официальный Тегеран, кроме оружия, обеспечивает рф операторами дронов.
Аналитики ISW в своем материале ссылаются на недавнее заявление украинской разведки, обнародовавшее перехват, как два оператора беспилотников Shahed координировали цели "курдским диалектом с вкраплением слов фарси".
В свою очередь, в Институте изучения войны считают, что операторы Shahed могут быть из Иранского Курдистана, вероятно, связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).