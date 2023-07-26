Россия 26 июля запустила по Украине крылатые ракеты - что известно

Пуск ракеты. Фото: росСМИ

Россия выпустила крылатые ракеты из самолетов Ту-95мс из района Каспийского моря.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

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"Внимание! Зафиксированы пуски крылатых ракет из 12 Ту-95мс из района Каспийского моря", — говорится в сообщении.

О взлете группы российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносителей Воздушные силы сообщили еще несколько часов назад. Речь идет о 12 самолетах.

Время подлета ракет

Как отмечают в Воздушных силах, ориентировочное время подлета крылатых ракет из Каспия час-полтора. Сигнал воздушной тревоги по южным и восточным регионам будет объявлен около 17:40.

"Не исключены пуски крылатых ракет с акватории Черного моря и баллистики с территории РФ и временно оккупированных территорий. Будьте внимательны! Направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении.

Спустя некоторое время после сообщения о пуске ракет воздушная тревога была объявлена в Запорожской области. Однако, согласно информации от Воздушных сил, предупреждение об опасности связано с угрозой баллистического вооружения.

Воздушная тревога в Украине 26 июля. Фото: alerts.in.ua

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