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Росія затягла обманом 280 громадян Шрі-Ланки у війну проти України — міжнародний скандал

16 травня 2024 20:11
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Росія затягла обманом 280 громадян Шрі-Ланки у війну проти України — міжнародний скандал
Завербовані Росією громадяни Шрі-Ланки. Фото: Reuters
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Шрі-Ланка планує відправити делегацію до Росії для розслідування щодо своїх громадян, яких завербували до армії РФ для участі у війні проти України. Відомо, що наразі близько 280 громадян країни були залучені до бойових дій.

Про це повідомляє агентство новин Reuters з посиланням на заяву високопоставленого чиновника.

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У Міноборони Шрі-Ланки пояснили, що через соцмережу WhatsApp колишніх військовослужбовців країни вербують до російської армії з обіцянками високої зарплати та громадянства.

Також міністр закордонних справ Шрі-Ланки Тарака Баласурія заявив, що країна розпочала розслідування повідомлень про те, що їх громадян вивозили для участі у війні.

Головне завдання полягає у визначенні точної кількості людей у ​​Росії. За неофіційними даними, приблизно 600-800 жителів Шрі-Ланки перебувають на території РФ.

Окрім того, влада Шрі-Ланки отримала 288 скарг від членів сімей громадян, які нелегально виїхали воювати в Україну. Також заарештовано сімох осіб, у тому числі генерал-майора у відставці, причетних до торгівлі людьми.

У МЗС країни розповіли, що серед делегації, яка невдовзі вирушить РФ, буде міністр оборони Шрі-Ланки Камал Гунаратне та колишній посол у Росії.

Нагадаємо, Російська Федерація проводить вербування громадян інших країн для ведення війни проти України. До переліку, звідки до Росії прибувають найманці, входить щонайменше 21 країна світу.

Раніше представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко заявив, що наразі в українському полоні перебувають громадяни Непалу, Куби, Сьєрра-Леоне та Сомалі. Наявність іноземців в армії РФ пов'язана з дефіцитом мобілізаційного ресурсу. 

Також речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що російська армія кинула на Часів Яр іноземних найманців із Непалу та Шрі-Ланки — їх взяли в український полон.

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Росія

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