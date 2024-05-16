Росія затягла обманом 280 громадян Шрі-Ланки у війну проти України — міжнародний скандал

Завербовані Росією громадяни Шрі-Ланки. Фото: Reuters

Шрі-Ланка планує відправити делегацію до Росії для розслідування щодо своїх громадян, яких завербували до армії РФ для участі у війні проти України. Відомо, що наразі близько 280 громадян країни були залучені до бойових дій.

Про це повідомляє агентство новин Reuters з посиланням на заяву високопоставленого чиновника.

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У Міноборони Шрі-Ланки пояснили, що через соцмережу WhatsApp колишніх військовослужбовців країни вербують до російської армії з обіцянками високої зарплати та громадянства.

Також міністр закордонних справ Шрі-Ланки Тарака Баласурія заявив, що країна розпочала розслідування повідомлень про те, що їх громадян вивозили для участі у війні.

Головне завдання полягає у визначенні точної кількості людей у ​​Росії. За неофіційними даними, приблизно 600-800 жителів Шрі-Ланки перебувають на території РФ.