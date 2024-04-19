Росіяни кидають в атаки на Часів Яр іноземних найманців

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що російські загарбники продовжують наступати, щоб захопити Часів Яр Донецької області, проте зазнають втрат особового складу. Крім того, українські військові захопили в полон іноземних найманців із Непалу та Шрі-Ланки.

Про це Назар Волошин повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" в четвер, 18 квітня.

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Що буде якщо росіяни захоплять Часів Яр

Речник ОСУВ "Хортиця" зазначив, що на цей напрямок передової країна-агресорка кинула близько 20-25 тисяч військових.

"Це не тільки професійна армія, там і мобілізовані громадяни інших країн світу. Нещодавно навіть взяли в полон громадян Непалу і громадян Шрі-Ланки, які були завербовані російською пропагандою для ведення бойових дій саме на нашій території", — розповів Волошин.

За його словами, Часів Яр перебуває на панівній висоті, тому в разі його окупації ворог матиме прорив на Бахмутському напрямку.

Водночас росіяни зазнали значних втрат особового складу й військової техніки.

"На підходах і на шляхах до Часового Яру уже знищено чималу кількість як особового складу, так і їхнього металобрухту", — додав Волошин.

Що відомо про оборону Часового Яру

Нагадаємо, Волошин розповів, що наразі Часів Яр перебуває під контролем української армії, але окупанти не залишають спроб штурмувати місто та обстрілювати його керованими авіабомбами.

Також ми писали, що заступник командира батальйону 5-ї ОШБр Олексій Тарасенко розповів, що наші військові тримають оборону та не дають ворогу просунутися до Часового Яру.

Додамо, що за даними аналітиків SW, російські війська навряд чи зможуть захопити Часів Яр до Дня Перемоги 9 травня, адже таке завдання окупантам поставив російський диктатор Володимир Путін. Крім того, експерти Інституту вивчення війни пояснили, чому захоплення цього міста не допоможе росіянам.