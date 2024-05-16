Россия затянула обманом 280 граждан Шри-Ланки в войну против Украины — международный скандал
Шри-Ланка планирует отправить делегацию в Россию для расследования своих граждан, которых завербовали в армию РФ для участия в войне против Украины. Известно, что в настоящее время около 280 граждан страны были вовлечены в боевые действия.
Об этом сообщает агентство новостей Reuters со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника.
Завербованных заманивали деньгами и гражданством
В Минобороны Шри-Ланки объяснили, что через соцсети WhatsApp бывших военнослужащих страны вербуют в российскую армию с обещаниями высокой зарплаты и гражданства.
Также министр иностранных дел Шри-Ланки Тарака Баласурия заявил, что страна приступила к расследованию сообщений о том, что их граждан вывозили для участия в войне.
Главная задача состоит в определении точного количества людей в России. По неофициальным данным, около 600-800 жителей Шри-Ланки находятся на территории РФ.
Читайте Новини.LIVE!