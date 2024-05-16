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Россия затянула обманом 280 граждан Шри-Ланки в войну против Украины — международный скандал

16 мая 2024 20:11
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Россия затянула обманом 280 граждан Шри-Ланки в войну против Украины — международный скандал
Завербованные Россией граждане Шри-Ланки. Фото: Reuters
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Шри-Ланка планирует отправить делегацию в Россию для расследования своих граждан, которых завербовали в армию РФ для участия в войне против Украины. Известно, что в настоящее время около 280 граждан страны были вовлечены в боевые действия.

Об этом сообщает агентство новостей Reuters со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника.

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В Минобороны Шри-Ланки объяснили, что через соцсети WhatsApp бывших военнослужащих страны вербуют в российскую армию с обещаниями высокой зарплаты и гражданства.

Также министр иностранных дел Шри-Ланки Тарака Баласурия заявил, что страна приступила к расследованию сообщений о том, что их граждан вывозили для участия в войне.

Главная задача состоит в определении точного количества людей в России. По неофициальным данным, около 600-800 жителей Шри-Ланки находятся на территории РФ.

Кроме того, власти Шри-Ланки получили 288 жалоб от членов семей граждан, нелегально уехавших воевать в Украину. Также арестованы семь человек, в том числе генерал-майор в отставке, причастных к торговле людьми.

В МИДе страны рассказали, что среди вскоре отправящейся РФ делегации будет министр обороны Шри-Ланки Камал Гунаратне и бывший посол в России.

Напомним, Российская Федерация проводит вербовку граждан других стран для ведения войны против Украины. В список, откуда в Россию прибывают наемники, входит не менее 21 страна мира.

Ранее представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко заявил, что в настоящее время в украинском плену находятся граждане Непала, Кубы, Сьерра-Леоне и Сомали. Наличие иностранцев в армии РФ связано с дефицитом мобилизационного ресурса.

Также представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что российская армия бросила на Часов Яр иностранных наемников из Непала и Шри-Ланки — их взяли в украинский плен.

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