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Росія завдала авіаудару по Сумщині: пошкоджено дитячий садок та спорткомплекс

28 січня 2023 21:21
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Окупанти завдали авіаудару по Сумщині — пошкоджено дитсадок та спорткомплекс
Наслідки атаки армії рф
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Сьогодні, 28 січня, російські окупаційні війська завдали авіаудару по місту Середино-Буда, що на Сумщині. Внаслідок атаки пошкоджено низку цивільних об'єктів.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

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Повідомляється, що внаслідок вибуху зруйновано двоповерховий будинок, пошкоджені спорткомплекс та дитсадок. Також вибиті вікна в приватних будинках.

За попередньою інформацією, жертв серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, днями російські окупанти атакували будинок багатодітної родини в Есманьській громаді Сумської області. Внаслідок обстрілу загинула жінка, ще двоє людей дістали поранення.

Раніше ми писали, що російські загарбники завдали ракетного удару по Костянтинівці, що в Донецькій області. Внаслідок якого загинуло троє людей, ще 14 отримали поранення.

Відомо, що Костянтинівка була під ударом армії рф і 24 січня. Тоді окупанти поцілили по багатоповерхівках. Внаслідок цього поранення отримали чотири людини, серед них — двоє дітей.

Окрім того, 23 січня окупанти обстріляли житловий квартал міста Часів Яр. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула.

Під час атаки загарбники пошкодили щонайменше дев'ять багатоповерхівок, перебили мережі постачання до мікрорайону електрики та газу. Фактично увесь мікрорайон залишився без світла і тепла.

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