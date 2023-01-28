Оккупанты нанесли авиаудар по Сумщине — поврежден детсад и спорткомплекс

Последствия атаки армии рф

Сегодня, 28 января, российские оккупационные войска нанесли авиаудар по городу Середино-Буда на Сумщине. В результате атаки повреждены ряд гражданских объектов.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

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Сообщается, что в результате взрыва разрушен двухэтажный дом, повреждены спорткомплекс и детсад. Также выбиты окна в частных домах.

По предварительным данным, жертв среди гражданского населения нет.

Напомним, на днях российские оккупанты атаковали дом многодетной семьи в Эсманской общине Сумской области. В результате обстрела погибла женщина, еще два человека получили ранения.

Ранее мы писали, что российские захватчики нанесли ракетный удар по Константиновке в Донецкой области. В результате которого погибли три человека, еще 14 получили ранения.

Известно, что Константиновка была под ударом армии рф и 24 января. Тогда оккупанты попали по многоэтажкам. В результате ранения получили четыре человека, среди них — двое детей.

Кроме того, 23 января оккупанты обстреляли жилой квартал города Часов Яр. В результате вражеской атаки один человек погиб.

Во время атаки захватчики повредили по меньшей мере девять многоэтажек, перебили сети поставок в микрорайон электричества и газа. Практически весь микрорайон остался без света и тепла.