Росія завдала чергового ракетного удару по Україні

Обстріл росіян. Фото: росЗМІ

Розпочалася 449 доба повномасштабного вторгнення Росії до України. РФ не припиняє завдавати масованих ударів по українській території.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Обстріл росіян

У ніч із 17 на 18 травня збройні сили Росії здійснили нову ракетну атаку на Україну. Дані про наслідки цього удару наразі уточнюються.

Протягом останніх 24 годин, 17 травня, противник провів 15 ракетних атак, включаючи напади на Бахмут, Херсон та Одесу. Зафіксовано 42 ракетні удари та 101 обстріл з використанням реактивних систем залпового вогню. Ці агресивні дії призвели до жертв серед населення, а також пошкоджень приватних будинків та елементів цивільної інфраструктури.

Ситуація на фронтах

На Бахмутському фронті супротивник продовжує наступ. Тяжкі зіткнення за місто Бахмут не припиняються. Понад те, протягом минулої доби ворог також безрезультатно намагався наступати в Іванівському напрямі. Було завдано авіаційних ударів по районах населених пунктів Новомаркове, Богданівка, Бахмут, Предтечине та Курдюмівка.

На Запорізькому та Херсонському фронтах супротивник продовжує оборонні дії. Було здійснено авіаудари Новополем у Донецькій області та Малій Токмачці у Запоріжжі, і було обстріляно понад 20 населених пунктів.

На Мар'їнському напрямі підрозділи оборонних сил успішно відбивали багаторазові атаки супротивника в районі міста Мар'їнка. Проте, ворог зміг завдати авіаційного удару по Красногорівці та обстріляв Мар'їнку, Парасковіївку та Новомихайлівку на Донеччині.

Нагадаємо, що в ніч проти 18 травня, росіяни атакували Київ. У місті та області було чути вибухи. Є влучення. Як наслідок, стався спалах у Дарницькому районі.