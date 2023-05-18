Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине

Обстрел россиян. Фото: росСМИ

Начались 449 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. РФ не прекращает наносить массированные удары по украинской территории.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Обстрелы россиян

В ночь с 17 на 18 мая, вооруженные силы России осуществили новую ракетную атаку на Украину. Данные о последствиях этого удара в настоящее время уточняются.

В течение последних 24 часов, 17 мая, противник провел 15 ракетных атак, включая нападения на Бахмут, Херсон и Одессу. Зафиксировано 42 ракетных удара и 101 обстрел с использованием реактивных систем залпового огня. Эти агрессивные действия привели к жертвам среди населения, а также к повреждениям частных домов и элементов гражданской инфраструктуры.

Ситуация на фронтах

На Бахмутском фронте противник продолжает наступление. Тяжелые столкновения за город Бахмут не прекращаются. Более того, в течение прошедших суток враг также безрезультатно пытался наступать в Ивановское направлении. Были нанесены авиационные удары по районам населенных пунктов Новомарково, Богдановка, Бахмут, Предтечино и Курдюмовка.

На Запорожском и Херсонском фронтах противник продолжает оборонительные действия. Были осущесвлены авиаудары по Новополю в Донецкой области и Малой Токмачке в Запорожье, и было обстреляно свыше 20 населенных пунктов.

На Марьинском направлении подразделения оборонительных сил успешно отражали многократные атаки противника в районе города Марьинка. Однако, враг смог нанести авиационный удар по Красногоровке и обстрелял Марьинку, Прасковьевку и Новомихайловку в Донецкой области.

Напомним, что в ночь на 18 мая, россияне атаковали Киев. В городе и области были слышны взрывы. Есть попадания. Как следствие, произошло возгорание в Дарницком районе.