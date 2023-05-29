Ракетные удары по Украине и Искандеры по Киеву: анализ целей России

Осколки сбитой российской ракеты на дороге в Киеве 29 мая 2023 года. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

За последние двое суток Россия нанесла по территории Украины три мощных воздушных удара. В частности, было выпущено 83 ударных иранских дрона и 51 ракета. Большинство целей было направлено на украинскую столицу Киев.

А уже в понедельник утром, 29 мая, россияне выпустили по Киеву 11 баллистических ракет. Воздушная тревога продолжалась больше часа, ПВО сбила все ракеты, как и те, что россияне выпускали по столице с субботы.

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Враг начал с дронов, а закончил баллистикой

По данным Воздушных Сил Украины, в ночь на субботу 28 мая враг выпустил по Украине 54 иранских дрона. Это самое большое одновременно выпущенное их количество за все время войны. Центр Украины и Киев находились под атакой более 5 часов. В результате, силы ПВО уничтожили 52 дрона.

Остальные попали по военному объекту на Житомирщине.

Последствия атаки дронами по Киеву, воскресенье, 28 мая. Фото: ГСЧС

Ровно за сутки, в ночь на понедельник 29 мая, в сторону Украины полетели российские крылатые ракеты. В общей сложности из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря было выпущено до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Из них ПВО сбило 37 штук.

Последствия воздушных ударов по Украине, понедельник, 29 мая. Фото: ГСЧС

Вместе с ракетами враг атаковал еще и дронами в общей сложности в 35 штук. Из них были сбиты 29.

Ну и третий раз ракеты полетели по Украине около 11:30 утра понедельника. Под удар баллистических и крылатых ракет наземного базирования по ОТРК "Искандер" попал непосредственно Киев. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в общей сложности выпущено 11 ракет "Искандер-М" и "Искандер-К" с северного направления.

Сбитая российская ракета на Оболонском проспекте в Киеве. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Сбитая российская ракета на Оболонском проспекте в Киеве. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Сбитая российская ракета на Оболонском проспекте в Киеве. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko 1 / 3

Силы и средства противовоздушной обороны сбили все враждебные цели. Воздушная тревога продолжалась больше часа. Гибели людей и разрушений не допущено.

Один из обломков российской ракеты упал на проезжую часть Оболонского проспекта в Киеве и чудом не попал в пассажирскую маршрутку и проезжавшие рядом машины.

Россияне изменили тактику воздушных атак по Украине

Россияне изменили характер воздушных атак по Украине, в комментарии Новини.LIVE сказал военный аналитик Дмитрий Снегирев. По его словам, сначала атакуют рекордным количеством дешевых шахедов, чтобы истощить украинские системы противовоздушной обороны.

Намеренно запускают их ночью, когда эффективность мобильных групп (ловцов по шахидам. - ред.) минимальна. Поэтому для отражения атак Украина вынуждена применять дорогостоящие системы и вместе с тем сокращает свои запасы.

Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"Шахеды сначала прощупывают системы ПВО, а уже потом по ним напрямую работает высокоточное оружие", — объясняет Снегирев.

Какие цели ставит перед собой враг

По словам Снегирева, их несколько:

Поражение логистической составляющей

Военные объекты и системы ПВО

Террор против гражданского населения.

"Беспрецедентный характер атак, 16 за весь май. Цели запускаются по разным направлениям, но долетают в одно время, чтобы рассеять систему ПВО. Работать в таких условиях не просто. К тому же мощности украинского ПВО по всей территории неравномерны. Удары наносятся также по западу Украины, чтобы сделать невозможным логистику поставок новейших видов вооружения для ВСУ накануне возможного контрнаступления. Ну и создать атмосферу хаоса среди гражданского населения", — уточнил Снегирев.

Он также добавил, хотя украинская система ПВО показывает 90% защиты, но пренебрегать сигналами воздушных тревог не стоит.

Что о ракетных атаках России говорят в украинской власти

Очередная попытка террористических действий России в очередной раз потерпела поражение, — сказал в своем видеообращении начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, комментируя атаку по Киеву. Видео и текст размещены на официальной странице ведомства в телеграмм-канале.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото: president.gov.ua

"Все те, кто в РФ до сих пор верили, верят или, может, мечтают о том, что смогут запугать Украину, я хочу вас расстроить — это не так. Все как находились, так и находятся на своих рабочих местах и продолжают выполнять свою работу. Кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, — вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все увидят", —подчеркнул Буданов.

Всего за последний месяц воздушных атак по территории Украины (начиная с 28 апреля, дня обновления - ред.) прилетело и было уничтожено 170 различных типов ракет и по меньшей мере 330 ударных дронов.