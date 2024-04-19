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Россия нанесла ракетный удар по Сумам, — Сумская ОВА

19 апреля 2024 23:08
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Чекарёва Мария
редактор
Россия нанесла ракетный удар по Сумам, — Сумская ОВА
Ракета в небе. Фото иллюстративное: EPA
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Вечером в пятницу, 19 апреля, россияне ударили ракетой по гражданской инфраструктуре города Сумы.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

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Скриншот сообщения Сумской ОВА

Что известно об обстреле Сумской области вечером 19 апреля

Воздушную тревогу в Сумской области вечером 19 апреля объявили в 21:54. В 22:03 в соцсетях сообщили о том, что в Конотопе раздаются взрывы. Впоследствии городской голова Конотопа Артем Семенихин сообщил, что это работала ПВО.

Россия нанесла ракетный удар по Сумщине, — Сумская ОВА - фото 2
Скриншот сообщения Артема Семенихина

В 22:33 Воздушные Силы ВС Украины предупредили, что ракета в Сумской области летит в направлении Черниговской области. После этого в соцсетях сообщили о взрывах в Сумах.

Россия нанесла ракетный удар по Сумщине, — Сумская ОВА - фото 3
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

По данным Сумской областной военной администрации, предварительно, люди вследствие этого обстрела не пострадали. На месте работают все соответствующие службы.

Напомним, в Днепре возросло число погибших в результате ракетного удара 19 апреля. Пока известно о трех жертвах обстрела. На третьем этаже многоэтажки обнаружили тело мужчины, проживавшего на пятом этаже.

Также мы сообщали о том, что вечером 19 апреля во многих областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.

война
Сумская область
обстрелы
ракета
ракеты

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