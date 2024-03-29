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Россия нанесла удар по трем теплоэлектростанциям ДТЭК, есть раненый

29 марта 2024 08:52
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Россия нанесла удар по трем теплоэлектростанциям ДТЭК, есть раненый
Пожар на ТЭС в результате атаки РФ. Иллюстративное фото: Суспільне
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Россия в очередной раз за последние недели осуществила массированную атаку по украинской энергетике. Под прицелом врага в ночь на пятницу, 29 марта оказались объекты критической инфраструктуры, в том числе три теплоэлектростанции ДТЭК. Кроме значительных повреждений, известно об одном травмированном в результате атаки России.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

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В ДТЭК сообщили, что Россия нанесла удар по трем ТЭЦ. В результате атаки серьезные повреждения получило оборудование станций. Энергетики сразу после завершения угрозы с воздуха начали оперативно устранять последствия.

"По предварительной информации, ранено энергетика. Работнику оперативно была оказана необходимая помощь", — говорится в сообщении.

Компания напомнила, что с начала полномасштабного вторжения захватчики более 160 раз обстреляли ТЭС ДТЭК.

Скриншот сообщения ДТЭК
Скриншот сообщения ДТЭК

Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко указал, что 29 марта оккупанты атаковали энергетические объекты в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях.

Также мы писали, что во время массированной комбинированной атаки россияне в очередной раз ударили по энергетическим объектам Украины. В настоящее время в двух областях страны действуют отключения света.

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Украина
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