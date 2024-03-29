Россия нанесла удар по трем теплоэлектростанциям ДТЭК, есть раненый
Россия в очередной раз за последние недели осуществила массированную атаку по украинской энергетике. Под прицелом врага в ночь на пятницу, 29 марта оказались объекты критической инфраструктуры, в том числе три теплоэлектростанции ДТЭК. Кроме значительных повреждений, известно об одном травмированном в результате атаки России.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.
Атака на три теплоэлектростанции ДТЭК 29 марта
В ДТЭК сообщили, что Россия нанесла удар по трем ТЭЦ. В результате атаки серьезные повреждения получило оборудование станций. Энергетики сразу после завершения угрозы с воздуха начали оперативно устранять последствия.
"По предварительной информации, ранено энергетика. Работнику оперативно была оказана необходимая помощь", — говорится в сообщении.
Компания напомнила, что с начала полномасштабного вторжения захватчики более 160 раз обстреляли ТЭС ДТЭК.
Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко указал, что 29 марта оккупанты атаковали энергетические объекты в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях.
Также мы писали, что во время массированной комбинированной атаки россияне в очередной раз ударили по энергетическим объектам Украины. В настоящее время в двух областях страны действуют отключения света.
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