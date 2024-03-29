Галущенко назвав області, в яких окупанти атакували енергетику вночі
Міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, що вночі, 29 березня, російські окупанти знову влаштували терор проти нашої енергетики. Під ударом опинилися об'єкти у Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській областях.
Про це Герман Галущенко розповів у Facebook.
Атака РФ на українську енергетику
"Ціллю атаки дронами та ракетами були, зокрема, об’єкти генерації електроенергії", — повідомив Галущенко.
За його словами, енергетики та рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків.
Нагадаємо, під час масованої комбінованої атаки окупанти вкотре вдарили по енергетичних об'єктах України. Наразі у двох областях країни діють відключення світла.
Також сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровською областю десять безпілотників та чотири ракети. Ворожий обстріл пошкодив декілька енергетичних об'єктів та цивільну інфраструктуру, також є поранені.
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