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Галущенко назвав області, в яких окупанти атакували енергетику вночі

29 березня 2024 08:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Галущенко назвав області, в яких окупанти атакували енергетику вночі
Міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: facebook.com/german.galushchenko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, що вночі, 29 березня, російські окупанти знову влаштували терор проти нашої енергетики. Під ударом опинилися об'єкти у Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській областях. 

Про це Герман Галущенко розповів у Facebook.

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"Ціллю атаки дронами та ракетами були, зокрема, об’єкти генерації електроенергії", — повідомив Галущенко.

За його словами, енергетики та рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків. 

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Допис Галущенка. Фото: скриншот

Нагадаємо, під час масованої комбінованої атаки окупанти вкотре вдарили по енергетичних об'єктах України. Наразі у двох областях країни діють відключення світла.

Також сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровською областю десять безпілотників та чотири ракети. Ворожий обстріл пошкодив декілька енергетичних об'єктів та цивільну інфраструктуру, також є поранені. 

Герман Галущенко
Міненерго
Дніпропетровська область
обстріли
Полтавська область
Черкаська область
окупанти

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