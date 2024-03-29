Галущенко назвав області, в яких окупанти атакували енергетику вночі

Міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: facebook.com/german.galushchenko

Міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, що вночі, 29 березня, російські окупанти знову влаштували терор проти нашої енергетики. Під ударом опинилися об'єкти у Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській областях.

Про це Герман Галущенко розповів у Facebook.

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"Ціллю атаки дронами та ракетами були, зокрема, об’єкти генерації електроенергії", — повідомив Галущенко.

За його словами, енергетики та рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків.

Допис Галущенка. Фото: скриншот

Нагадаємо, під час масованої комбінованої атаки окупанти вкотре вдарили по енергетичних об'єктах України. Наразі у двох областях країни діють відключення світла.

Також сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровською областю десять безпілотників та чотири ракети. Ворожий обстріл пошкодив декілька енергетичних об'єктів та цивільну інфраструктуру, також є поранені.