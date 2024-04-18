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Россия уничтожила почти всю тепловую электрогенерацию Украины, — Зеленский

18 апреля 2024 12:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Россия уничтожила почти всю тепловую электрогенерацию Украины, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия уже уничтожила почти всю тепловую электрогенерацию нашего государства. Под большой угрозой также инфраструктура других атомных станций и сетей распределения.

Об этом глава государства заявил во время специального заседания Европейского совета.

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Зеленский рассказал, что Украина нуждается в боеприпасах и системах ПВО, ведь Россия уже уничтожила почти всю нашу тепловую электрогенерацию. Кроме того, под постоянными ударами оккупантов — дамбы и оборудование гидроэлектростанций, а также газовая инфраструктура.

"Мы видим также, что Россия не отказывается от радиационного шантажа и, в частности, продолжает по-дикарски играть с безопасностью Запорожской атомной станции. Мы не исключаем, что под угрозой от российского террора также инфраструктура других наших атомных станций и сетей распределения", — подчеркнул глава страны.

В то же время он заявил, что все это можно остановить, но только силой ПВО — конкретными системами Patriot, IRIS-T, SAMP/T, NASAMS.

"Системами, которые есть в вашем распоряжении. Они нужны в Украине прямо сейчас. Они нужны, чтобы Путин был лишен привычки полагаться на террористические методы, и это, в частности, и ваша безопасность", — обратился он к партнерам.

Напомним, недавно Зеленский заявил, что без поддержки США у Украины нет шансов на победу. По словам главы государства, по сравнению с противником Вооруженные силы имеют недостаточное количество вооружения, техники и авиации, чтобы вытеснить РФ.

Он также рассказал, что российские оккупанты уничтожили Трипольскую ТЭС в Киевской области, потому что у Украины совсем не осталось ракет для ее защиты. Во время атаки часть воздушных целей все же удалось уничтожить, но затем средства для этого закончились

Владимир Зеленский
электроэнергия
военная помощь
обстрелы
ЗАЭС

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