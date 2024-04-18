Россия уничтожила почти всю тепловую электрогенерацию Украины, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия уже уничтожила почти всю тепловую электрогенерацию нашего государства. Под большой угрозой также инфраструктура других атомных станций и сетей распределения.
Об этом глава государства заявил во время специального заседания Европейского совета.
Заявление Зеленского
Зеленский рассказал, что Украина нуждается в боеприпасах и системах ПВО, ведь Россия уже уничтожила почти всю нашу тепловую электрогенерацию. Кроме того, под постоянными ударами оккупантов — дамбы и оборудование гидроэлектростанций, а также газовая инфраструктура.
"Мы видим также, что Россия не отказывается от радиационного шантажа и, в частности, продолжает по-дикарски играть с безопасностью Запорожской атомной станции. Мы не исключаем, что под угрозой от российского террора также инфраструктура других наших атомных станций и сетей распределения", — подчеркнул глава страны.
В то же время он заявил, что все это можно остановить, но только силой ПВО — конкретными системами Patriot, IRIS-T, SAMP/T, NASAMS.
"Системами, которые есть в вашем распоряжении. Они нужны в Украине прямо сейчас. Они нужны, чтобы Путин был лишен привычки полагаться на террористические методы, и это, в частности, и ваша безопасность", — обратился он к партнерам.
Напомним, недавно Зеленский заявил, что без поддержки США у Украины нет шансов на победу. По словам главы государства, по сравнению с противником Вооруженные силы имеют недостаточное количество вооружения, техники и авиации, чтобы вытеснить РФ.
Он также рассказал, что российские оккупанты уничтожили Трипольскую ТЭС в Киевской области, потому что у Украины совсем не осталось ракет для ее защиты. Во время атаки часть воздушных целей все же удалось уничтожить, но затем средства для этого закончились
Читайте Новини.LIVE!