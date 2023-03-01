ІПСО кремля — як росіян відволікають від невдач на фронті

Сергій Шойгу

Міноборони рф звинуватило "США та їх посібників" у плануванні провокації в Україні з використанням отрутохімікатів. Таким чином російська влада посилює просування пропаганди, щоб відвернути увагу від відсутності відчутних здобутків на полі бою та уповільнити надання західних танків напередодні очікуваних українських контрнаступів.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Яку пропаганду просуває росія

Аналітики ISW розповіли про хибні операції, які поширює рф, щоб відвернути увагу росіян та світу від своїх невдач на фронті. Так, 28 лютого Міноборони росії звинуватило "США та їх пособників" у плануванні провокації в Україні з використанням отрутохімікатів. А кілька днів до того заявляло, що українські чиновники планують атаки під помилковими прапорами на радіаційно небезпечні об’єкти в Україні, щоб звинуватити російські війська в невибіркових ударах по таких об’єктах.

Це також супроводжується вигадками росіян те, щі нібито Україна готується до вторгнення в окуповане росією Придністров’я та ядерною риторикою, яку під час промови до Федеральних зборів 21 лютого знову почав використовувати російський диктатор володимир путін.

"Нещодавнє відновлення кількох стандартних російських інформаційних операцій у формі попереджень про помилкові прапори та втомлених ядерних загроз свідчить про те, що російські офіційні особи все більше намагаються пом’якшити інформаційний вплив тривалої відсутності успіхів росії на полі бою, а також уповільнити надання західним військам танків та іншої техніки напередодні очікуваного українського контрнаступу", — йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, нещодавно в ISW розповідали, що російські сили впроваджують нову тактику нападу, щоб компенсувати втрати. Для цього використовується схема "штурмового загону".