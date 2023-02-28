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Російські сили впроваджують нову тактику нападу, щоб компенсувати втрати, — ISW

28 лютого 2023 07:26
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Нова тактика росіян — в ISW розповіли, як росія компенсує втрати
Нова схема є легшою для недосвідчених і непідготовлених мобілізованих
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Російські сили впроваджують нову тактику нападу, щоб компенсувати поточне обмеження бойової потужності у відповідь на триваючі наступальні невдачі. Використовується схема "штурмового загону". 

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Нова тактика росіян

Як йдеться у звіті, 26 лютого український військовий опублікував фотографію захопленого російського посібника, в якому детально описується тактика новоспеченого "штурмового загону", який є підрозділом розміром з батальйон, оптимізованим для фронтального нападу на укріплені території.

Повідомляється, що у складі десантно-штурмового загону є шість основних бойових танків Т-72, 12 бойових машин піхоти, переносні реактивні системи залпового вогню, протитанкові керовані ракетні комплекси, буксирована артилерія та самохідні міномети.

З чого складається десантно-штурмовий загін

Десантно-штурмовий загін складається з трьох штурмових рот і танкової частини. 

Кожна штурмова рота має командний елемент, два штурмові "взводи" (чисельність яких значно менша за звичайну чисельність взводу), групу БпЛА, групу бойових броньованих машин (ББМ), взвод вогневої підтримки та взвод артилерійської підтримки, резервне відділення та відділення медичної евакуації. Кожна рота має один танк і чотири бойові машини піхоти БМП/БМД-2 з протитанковими установками, великокаліберними кулеметами та мінометами. 

Український офіцер зазначив, що основними маневровними елементами з'єднання є штурмові загони чисельністю від 12 до 15 осіб, розбиті на тактичні групи по три особи. Штурмовий загін проводить штурм менш ніж за хвилину з початку артилерійського вогню по відкритих укріплених позиціях, а мінометний вогонь контролює командир взводу.

Відповідно до посібника, російські війська намагаються адаптувати маневрені сили до менших і спритніших військових формувань, замінивши ними батальйонні тактичні групи (БТГ).

Яку зброю і техніку використовують росіяни

Російські війська використовують танки Т-72 для прямої вогневої підтримки з тилу, а не як складові частини загальновійськової групи. Зростання залежності від піхоти і використання танків для вогневої підтримки з тилу вказує на те, що російське військове керівництво віддає пріоритет захисту основних бойових танків, а не захисту піхоти. Це відображає нещодавні повідомлення про величезні втрати техніки, які російські бронетанкові підрозділи зазнали протягом першого року війни.

Російські військові вдаються до використання спрощеної форми загальновійськової війни, щоб компенсувати загальну деградацію російської живої сили та обладнання. Така схема є легшою для недосвідчених і непідготовлених мобілізованих, зарахованих до таких загонів.

Тактика штурмового загону також свідчить про те, що російські військові, можливо, намагаються інституціоналізувати практику, яка використовувалася ПВК "Вагнер" в Бахмуті з маргінальним тактичним ефектом. 

Нагадаємо, нещодавно в ISW розповіли, президент рф володимир путін може зіткнутися з дефіцитом мобілізаційного ресурсу в найближчі роки й може знадобитися збільшення кількості призовників для термінової служби. На сьогодні, щорічно у рф закликається близько 260 тисяч новобранців.

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