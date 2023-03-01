ИПСО кремля – как россиян отвлекают от неудач на фронте

Сергей Шойгу

Минобороны россии обвинило "США и их пособников" в планировании провокации в Украине с использованием ядохимикатов. Таким образом, российские власти усиливают продвижение пропаганды, чтобы отвлечь внимание от отсутствия ощутимых достижений на поле боя и замедлить предоставление западных танков накануне ожидаемых украинских контрнаступлений.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Какую пропаганду продвигает россия

Аналитики ISW рассказали о ложных операциях, которые распространяет рф, чтобы отвлечь внимание россиян и мира от своих неудач на фронте. Так, 28 февраля Минобороны россии обвинило "США и их пособников" в планировании провокации в Украине с использованием ядохимикатов. А несколько дней до этого заявляло, что украинские чиновники планируют атаки под ошибочными флагами на радиационно опасные объекты в Украине, чтобы обвинить российские войска в невыборных ударах по таким объектам.

Это также сопровождается вымыслами россиян, что Украина готовится к вторжению в оккупированное россией Приднестровье и ядерной риторикой, которую во время речи к Федеральному собранию 21 февраля вновь начал использовать российский диктатор владимир путин.

"Недавнее восстановление нескольких стандартных российских информационных операций в форме предупреждений об ошибочных флагах и усталых ядерных угрозах свидетельствует о том, что российские официальные лица все больше пытаются смягчить информационное влияние длительного отсутствия успехов россии на поле боя, а также замедлить предоставление западным войскам танков и другой техники накануне ожидаемого украинского контрнаступления", — говорится в отчете ISW.

Напомним, недавно в ISW рассказывали, что российские силы внедряют новую тактику нападения, чтобы компенсировать потери. Для этого используется схема "штурмового отряда".