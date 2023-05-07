Росіянам, ймовірно, вдалося знайти спосіб боротися з атаками HIMARS

Запуск M142 HIMARS. Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

Інститут вивчення війни заявляє, що якість роботи українських HIMARS знизилась останнім часом. Це повʼязано з російськими засобами радіоелектронної боротьби.

Про це пише ISW.

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ISW говорить, що російські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) обмежують ефективність українських ударів HIMARS в останні місяці. Інститут війни посилається на CNN, яке цитує пʼять видань: американських, британських та українських.

"Видання стверджують, що американським і українським силам довелося адаптувати обхідні шляхи, щоб протистояти зусиллям Росії по створенню перешкод від засобів радіоелектронної боротьби, і що російські війська згодом розробили контрзаходи для цих обхідних шляхів. Представники США заявили, що знищення російських систем РЕБ є пріоритетним завданням для підтримки бойової ефективності HIMARS", — заявляють в Інституті вивчення війни.

Як повідомляється, ISW не може підтвердити або спростувати ці слова, але російські сили все ще зберігають певну здатність адаптуватися до умов на полі бою, незважаючи на значне погіршення ситуації

Раніше ми писали, що у Донецькій області були затримані чергові російські агенти. Зрадники України намагалися виявити локації, де розташовані ракетні системи HIMARS.

Нагадаємо, нещодавно Пригожин попросив допомоги у Кадирова по захопленню Бахмута. У ISW заявили, що "союзники" таким чином можуть готувати провокацію для обвинувачення Міноборони РФ.