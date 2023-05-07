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Россиянам, вероятно, удалось найти способ сражаться с атаками HIMARS

7 мая 2023 10:22
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Россиянам, вероятно, удалось найти способ сражаться с атаками HIMARS
Запуск M142 – HIMARS. Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Институт изучения войны заявляет, что качество работы украинских HIMARS снизилось в последнее время. Это связано с российскими средствами радиоэлектронной борьбы.

Об этом пишет ISW.

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ISW говорит, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ограничивают эффективность украинских ударов HIMARS в последние месяцы. Институт войны ссылается на CNN, цитирующее пять изданий: американских, британских и украинских.

"Издание утверждают, что американским и украинским силам пришлось адаптировать обходные пути, чтобы противостоять усилиям России по созданию помех от средств радиоэлектронной борьбы, и что российские войска впоследствии разработали контрмеры для этих обходных путей. Представители США заявили, что уничтожение российских систем РЭБ является приоритетом. для поддержания боевой эффективности HIMARS", — заявляют в Институте изучения войны.

Как сообщается, ISW не может подтвердить или опровергнуть эти слова, но российские силы все еще сохраняют определенную способность адаптироваться к условиям на поле боя, несмотря на значительное ухудшение ситуации.

Ранее мы писали, что в Донецкой области были задержаны очередные российские агенты. Предатели Украины пытались обнаружить локации, где расположены ракетные системы HIMARS.

Напомним, недавно Пригожин попросил помощи у Кадырова по захвату Бахмута. В ISW заявили, что "союзники" таким образом могут готовить провокацию по обвинению Минобороны РФ.

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