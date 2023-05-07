Пригожин і Кадиров готують провокацію для обвинувачення Міноборони РФ, — ISW

Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: "Фокус"

Нещодавня заява очільника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина та глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова може свідчити про те, що ці "союзники" готують ґрунт задля звинувачення Міноборони РФ. Вони намагатимуться перекласти всю відповідальність за невдачу Росії в районі Бахмута на Шойгу.

Про це повідомляє ISW.

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Що кажуть в Інституті вивчення війни

Кадиров та Пригожин мають на меті заявити Мінобороні РФ, що їхні регулярні російські війська не ефективні, а також встановити умови, щоб звинуватити Шойгу в будь-яких невдачах Росії в районі Бахмута.

"Це рішення відображає постійну недовіру Пригожина до російського військового командування, позиціонування себе як незалежного від російського військового істеблішменту та дозволяє йому зберегти обличчя, якщо війська "Вагнера" не зможуть захопити Бахмут. А також уникнути повторення захоплення Соледара", — йдеться в повідомленні.

У чому полягає вигода для Кадирова

У ISW наголошують на тому, що участь Кадирова в такій гучній операції могла б позитивно вплинути на його імідж та репутацію. Також Інститут пояснює, що таким чином можна створити умови для звинувачення Міноборони Росії в майбутніх невдачах. Наприклад, якщо війська "Ахмата" зазнають подібних труднощів, як і "вагнерівці", і не зможуть повністю захопити Бахмут, Пригожин і Кадиров можуть звинуватити Міноборони у нездатності належним чином підтримувати їхні зусилля, пишуть у матеріалі.

Статус бойової сили військ Пригожина і Кадирова сильно перебільшений

У ISW заявляють, що потенційно розгортання військ Кадирова на території Бахмуту і могло б певною мірою збільшити бойову міць Росії, однак їхні заяви надто перебільшені. Експерти нагадують, що протягом 2023 року сили "Ахмада" були розгорнуті по всій території України, зокрема в районі Білогорівки Луганської області, однак не були причетні до рішучих наступальних операцій.

Проте чеченські сили, які будуть розгорнуті в Бахмуті, можливо значно свіжіші, ніж сили "Вагнера", які залишалися на фронті протягом місяців, заявляють в Інституті вивчення війни.

"Однак припущення Кадирова про те, що "Ахмат" зможе швидко просунутися вглиб і зайняти Бахмут за "лічені години", є типовими хвастощами Кадирова, який ігнорує тактичну ситуацію на місці в Бахмуті. Крім того, припущення Пригожина про те, що ПВК "Вагнер" втратить свій бойовий потенціал рівно опівночі 10 травня, є риторичним моментом, обраним для того, щоб уникнути відходу до Дня перемоги 9 травня. Бойові сили не вичерпують раптово всі свої бойові можливості в один окремий момент", — наголошують у ISW.

Нагадаємо, 5 травня Пригожин заявляв, що за кілька днів відведе підрозділи "Вагнера" з Бахмута. За його словами, "вагнерівці" залишать місто Бахмут, де вони уже кілька місяців не можуть перемогти Сили оборони України.Відхід підрозділів ПВК "Вагнер" з Бахмута почнеться 10 травня.

У той же час Кадиров заявив, що його "війська" зможуть замінити "вагнерівців" у Бахмуті та закликав помиритися Пригожина, Шойгу та Герасимова, бо вони нібито підривають бойовий дух військових.

А вже вчора, 6 травня, Пригожин заявив, що передумав "здавати" Бахмут. Йому на поміч згодився прийти Рамзан Кадиров зі своїм військом "Ахмат".