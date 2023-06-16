Росіяни 70 разів обстріляли Запорізьку область, є поранені, — Малашко

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко. Фото: Запорізька обласна державна адміністрація

Російські окупаційні війська обстріляли півтора десятки населених пунктів Запорізької області. У Оріхові був поранений 55-річний місцевий житель.

Про це повідомляє на своєму Telegram-каналі голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

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Обстріли Запорізької області

За інформацією Юрія Малашка, російські окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області.

Обстріл Запорізької області

Фото: Telegram Малашка

Усього був зафіксований 71 обстріл:

61 раз російські війська били з артилерії;

10 обстрілів велись з ракетних систем залпового вогню.

Обстріляні населені пункти

Від артилерійських обстрілів постраждали Гуляйполе, Залізничне, Новодарівка, Білогір'я та інші населені пункти.

Наслідки обстрілів Запорізької області

Фото: Telegram Малашка

За допомогою РСЗВ росіяни обстріляли Левадне, Ольгівське, Червоне, Кам'янське та інші прифронтові села.

Постраждалі люди і майно

Відомо про 24 факти руйнування російськими снарядами майна і житла мешканців Запорізької області.

Руйнування у Запорізькій області

Фото: Telegram Малашка

А уранці, під час обстрілу Оріхова, був поранений 55-річний чоловік, якого госпіталізували для подальшого лікування.

Малашко про обстріли Запорізької області

Нагадаємо, за словами мера Мелітополя Івана Федорова, російські окупаційні війська водою зі зрошувальних каналів затопили поля на півдні Запорізької області. На цей крок окупанти пішли для того, аби завадити швидкому контрнаступу ЗСУ.