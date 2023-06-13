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Росіяни затоплюють поля у Запорізькій області, — Федоров

13 червня 2023 13:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни затоплюють поля у Запорізькій області, — Федоров
Міський голова Мелітополя Іван Федоров. Фото: Facebook Федорова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська водою зі зрошувальних каналів затопили поля на півдні Запорізької області. На цей крок окупанти пішли для того, аби завадити швидкому контрнаступу ЗСУ.

Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів в ефірі національного телемарафону єдиних новин.

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За словами Івана Федорова, російські війська не обмежилися підривом Каховської гідроелектростанції та дамби на річці Мокрі Яли в Донецькій області.

Окупанти спускали воду з каналів у південних районах Запорізької області, зокрема, неподалік Якимівки.

Таким чином, наголосив український чиновник, росіяни намагаються ускладнити майбутній контрнаступ Збройних сил України.

Підрив Каховської ГЕС

Федоров зазначив, що знищення Каховської гідроелектростанції та зникнення Каховського водосховища боляче вдарило і по півдню Запорізької області.

Міста і села у цій частині регіону, аж до міста Бердянськ на крайньому південному сході Запорізької області, отримували для своїх потреб воду з Каховського водосховища.

Тож зараз на окупованій території завдяки діям окупантів починаються серйозні проблеми.

Нагадаємо, 11 червня стало відомо, що російські загарбники підірвали дамбу на річці Мокрі Яли, що у Донецькій області. Це спричинило підтоплення по обидва береги річки.

Втім, наголосили у ЗСУ, на темпи наступальних дій Сил оборони на Таврійському напрямку це не вплинуло.

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